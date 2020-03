7. Runde auf Landesebene

Der 7.Spieltag brachte für unsere auf Landesebene agierenden Teams eine Reihe respektabler Ergebnisse. III.TEAM: mit diesem wertvollen 4:4 gegen Wilkau dürfte der Klassenerhalt gesichert sein und der schlechte Saisonstart vergessen sein. M. Schaarschmidt, St. Bork gewannen, bei M. Fuß, M. Tunger, B. Karl, G. Valtin endeten die Partien Remis nur H. Sandner und Huy Duc konnten nichts beisteuern. IV.TEAM: am Ende sah man nach dem 4,5:3,5 Sieg gegen Crimmitschau nur zufriedene Gesichter, denn nun richtet sich der Blick nach oben (lt. ML Chr. Böttger). Gewonnen haben Fl. Elstner, Chr. Böttger. Ein Unentschieden erreichten N. Süß, St. Bandt, Fr. Gerbeth, P. Paul, S. Degenkolb während R. Bajelani verlor. V.TEAM: Jochens Team zieht wie ein Ruderboot seiner präzisen linearen Weg und eilt von Sieg zu Sieg. Durch den 6:2 Sieg gegen Zwickau II. „droht“ langsam der Aufstieg in die Sphären der IV. Gewonnen haben hier U. Hörning, T. + M. Melestean, M. Bühring, E. Manicio, während R. Melitzki, J. Bandt ins Remis einwilligen konnten. Insofern war die Niederlage von E. Pekrul ohne Bedeutung. VI.TEAM: mit einer respektablen Aufstellung nach Markneukirchen gefahren und auf eine Stammbesetzung getroffen und so wurde es eine 2,5:5,5 Niederlage. Das Team führt aber immer noch mit einen Brettpunkt die Tabelle an! Den einzigen Sieg errang ML M. Dreise, bei J. Knott, H. Pecht, L. Ertl blieb es bei der Punkteteilung und verloren haben J. Helmrich, P. da Silva, M. Nguyen. VII.TEAM: hier steht wie immer das ÜBEN im Vordergrund, um dann in ein bis zwei Jahren die Reihen der oberen Teams zu verstärken. Dies ist mit dem 4:4 gegen Treuen II. ganz gut gelungen.

T. Hai Dang u. P. Luban gestalteten ihre Partie siegreich, im Remishafen landeten P. Rühmer, Fr. Wolfram, R. Beck, A. Akladius. diesesmal konnten N. Rühmer und K. Akladius ihre Partie nicht gewinnen. Am 29.März 2020 ist die 8. Runde und es spielen wieder ALLE unsere sieben TEAMS !