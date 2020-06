Quarantäne-Liga bei Lichess

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen im Spielbetrieb und dem Vereinsleben im Allgemeinen, versuchen immer mehr Schachfreunde und ihre Vereine alternative Lösungen zum klassischen Vereinsabend zu finden. Das Schach im Internet boomt, Seiten wie chess.com, lichess.org, chess24.com konnten in den vergangenen Monaten einen immensen Anstieg ihrer Mitgliederzahlen vermelden. Dementsprechend werden auch immer mehr Turniere online ausgerichtet, natürlich überwiegend mit den kürzeren Bedenkzeiten.

Unsere Schachfreunde vom SV Markneukirchen haben sich bereits sehr früh mit den Möglichkeiten, welche die verschiedenen Plattformen bieten auseinandergesetzt und bereits vor einigen Monaten ein Team bei Lichess eröffnet, in welchem sich sowohl Vereinsmitglieder, als auch Freunde aus anderen Vereinen versammeln. Darauf aufbauend findet in jeder Woche eine Blitzarena statt, für welche Burkhard Atze auf der Vereinsseite regelmäßig wirbt.

Aber auch auf überregionaler Ebene wird wieder in organisierter Form in Mannschaften online gespielt. Die regulären Mannschaftswettkämpfe wurden in Großbritannien bereits vor zwei Monaten ins Internet verlagert und auch bei uns gibt es nun die Deutsche Schach-Online Liga mit festen Spielplänen und Meldefristen. Etwas lockerer gestaltet sich der Spielbetrieb der Quarantäne-Ligen. In diesen Ligen gibt es pro Woche zwei Spieltage, an welchen die Mitglieder der jeweiligen Teams in einer Blitzarena bei Lichess gegen Spieler anderer Teams aus der gleichen Liga antreten. Es können beliebig viele Spieler pro Team mitmischen, die Gesamtwertung ergibt sich dann aus der Summe der von den fünf besten Spielern erreichten Punkte. Entsprechend der Platzierung am Ende des Spieltages gibt es Auf- und Absteiger.

In der vergangenen Woche bildete sich nun auch ein Team unseres Vereins mit dem Ziel in den Quarantäne-Ligen mitzumischen. Vor allem Spieler der ersten und zweiten Mannschaft, aber auch Blitzexperten aus den nachfolgenden Teams, fanden sich zusammen und spielten gestern erstmals in der Liga 12A mit. Insgesamt spielten über 100 Spieler für die zehn Mannschaften dieser Liga und zum Schluss befanden sich 7 Spieler unseres Teams in den Top15. Mit diesem Ergebnis konnte das Team souverän aufsteigen und tritt am Sonntag von 20 bis 22 Uhr in der Liga 11A an. Burkhard Atze hat den Spielbetrieb, sowie seine eigenen Partien des gestrigen Abends in seinem Twitch-Stream kommentiert.

Abschlusstabelle der Liga 12A