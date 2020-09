1. U 13 Cup in Plauen

Nach sechs Monaten der Coronapause nun der erste zaghafte Wettkampf in Plauen. Vorausgegangen war ein reger Austausch zwischen Schule, GAV und Verein, um das wirkungsvollste Hygienekonzept. Ohne Übertreibung läßt sich konstatieren, es war in jeder Hinsicht ein Erfolg. Es kamen 39 Kinder (44 war die Obergrenze) und diese nahmen in neun Gruppen ihre Wettkämpfe auf. Im Speisesaal (mit 100 Stühlen) spielten 20 Kinder und in den links u. rechts angrenzenden Räumen ca. 10 Kinder. So „ausgedünnt“ verloren sich die Kinder förmlich im Raum, die Eltern waren im Freien, die Betreuer mit Maske, die Kinder ohne, die Fenster gekippt/geöffnet, es gab Desinfektionsmittel, die Schüler sind vorab gemeldet, dennoch bleibt ein gewisses Restrisiko. Aber auch schachlich war es ein Erfolg, es kamen Kinder vom SKK, VSC, Chemnitz, Zeulenroda, Greiz und Reichenbach. Irgendwie müßen wir den Roten Faden wieder aufnehmen, wenn wir die Kinder nicht an andere Aktivitäten/Initiativen verlieren wollen. Dieses Jahr schied der Jahrgang 2007 aus dem Wettbewerb aus und nachdrängen sollen die Kinder der Jahrgänge 2012/13/14! Besonders hervorgehoben im Wettkampf haben sich T.+ M. Melestean, H. Al Hrishat, K. Akladius, R. Beck, A. Ploss (alle SKK) und St. Müller (USG) die alle 3 Runden gewinnen konnten. Desweiteren überzeugten Duy Anh Do (Greiz), L. Blaufuß (Zeulenroda) Teilnehmerin zu DEM U 12w, O. Barfeld (Reichenbach).

Der nächste U 13 soll am Samstag, den 17.10. sein und die Bemühungen dahingehend laufen noch.