20.09./8. Runde der Landesklassen

Die beiden Abschlußrunden finden unter „Coronabedingungen“ statt und alle Vereine bemühten sich redlich, die Hygienevorschriften umzusetzen, was eigentlich auch sehr gut gelang ! Am letzten Sonntag fand die vorletzte Runde der „ALTEN “ Saison statt. Bei dem VI. + VII. Team war es schon die Abschlußrunde und die VI. konnte mit einem 4:4 sogar noch den 1.Platz belegen, während die VII. gegen den VSC II 5:3 verlor. Das IV. Team gab sich mit einem 4:4 in Aue die Ehre und rangiert auf dem 4. Platz der Bezirksliga. Etwas überraschend die hohe 6:2 Niederlage unserer III. gegen das 2.Team der USG Chemnitz, lt. ML Marco besteht aber keine Gefahr des Abstiegs. Das stark verjüngte Team der V. fuhr mit Aufstiegsambitionen nach Zwickau und gewannen auch dort mit 6,5:1,5 Pkt,! Zwei Punkte, drei Brettpunkte Vorsprung sollten reichen, um aufzusteigen. Die 9.Runde findet am Sonntag, den 15. November statt und diese Abschlußtabellen sind maßgeblich für den Neustart der sächsischen Ligen im September 2021.