Trainingslager des SK KÖNIG PLAUEN

Der Artikel kommt etwas verspätet, aber in Zeiten von Corona befinden wir uns in einem fast „zeitlosen Raum“ (von der Krümmung des Raum incl. der Zeit einmal ganz abgesehen). Am Ende der letzten Herbstferien, 30.10 – 1.11., reisten wir wieder mit ca. 30 Kindern vom SKK + SC Reichenbach nach Schilbach. Mit sechs Kindern in der Klassenraum großen Räumen konnten die Coronaregeln gut einhalten werden und auch die Einnahme der Verpflegung in Etappen war kein Problem usw. . Jochen, Mathias, Simon (SKK), Sascha u. Jan Niklas (Reichenbach) führten den Lehrgang mit Umsicht durch. Eigentlich ist Schilbach immer als Vorbereitung für die Vogtl. Meisterschaft=Quali zur BMM zu verstehen. Aber schon am 2.Nov., einen Tag nach unseren TL traten die verschärften Einschränkungen in Kraft (gerade noch geschafft) und ALLES fiel dem Virus zum Opfer. Nun blieb nur noch die Hoffnung!