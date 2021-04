Zarte Hoffnungen im Nachwuchsschachsport,

mehr aber auch nicht und dennoch ist der berühmte Rote Faden der Ariadne aufgenommen. Die Deutsche Vereinsmeisterschaft soll vom 26.-30.Mai 2021 stattfinden. Von uns sind noch VIER Teams im Qualifikationsrennen : U 10 TEAm – M. Melestean, P. Costa da Silva, M. Kolbe, A. Akladius, H. Al Hrisat

U 12 TEAM – T. + M. Melestean, K. Akladius, E. Manicio

U 14 TEAM – Fl. Elstner. T. Melestean, M. Bühring, R. Atze, Cl. Deiters

U 20 TEAM – S. Burian, N. Linnert, L. Graf, I. Pivtorak, T. Nicklaus, Fl. Elstner

Die Trainer sind Simon Burian, Jochen Bandt, Mathias Paul und Peter Luban. Nach Ostern müßten dann die noch ausstehenden Qualifikationen gespielt werden! Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr !

Im allgemeinen ist die Situation sehr Bescheiden, der Nachwuchs hat sicher ein bis zwei ganze Saisons verloren u. wie es so richtig weiter geht ? Der ganze Schulschachbereich ist geschlossen und unsere Talentequelle ist damit versiegt. Die Jahrgänge 2012/13 u. 14 müssten wir jetzt schon trainieren. Fehlanzeige, es wird ein „Loch“ bleiben, was kaum mehr revidierbar ist.

Mittlerweile versuchen wir die Schüler im Internet, per Post, Telefon irgendwie zu erreichen, zu trainieren und somit hoffen wir auf bessere Zeiten nach Ostern. Pardubice (24.- bis 31.7.) ist wie immer turnusmäßig bestellt und auch hier gilt ….abwarten und …..?!

Aktualisierte Coronaregeln (vom 8.März) gibt es auch und diese sind auf der Webseite des Landessportbundes nachzulesen. Wir hoffen nun alle auf einen zarten Neustart, um wenigstens die Saison 2019/20 abzuschließen, die jetzige 2020/21 ist sicher nicht mehr zu retten.