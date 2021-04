Qualifikation DVM U12m

Trotz der aktuell weiterhin unsicheren Lage versucht die Deutsche Schachjugend die Saison 2019/20 abzuschließen und möglichst alle Wettkämpfe durchzuführe, sodass den Jugendspielern kein Jahr verloren geht. Die DEM 2019/20 konnte im vergangenen Oktober gerade noch stattfinden. Die Deutschen Vereinsmeisterschaften der Jugend, welche traditionell zwischen Weihnachten und Silvester durchgeführt werden, mussten hingegen verschoben werden. Aktuell plant die DSJ die Altersklassen U10 und U12 vom 26.-30.05. in Magdeburg durchzuführen. Die übrigen Altersklassen sollen ungefähr einen Monat später in Willingen stattfinden.

In Sachsen konnte bisher lediglich die Qualifikation in den Bezirken, sowie die Vorrunde ausgespielt werden und für die Altersklassen U10 und U12 muss bereits Anfang April gemeldet werden. Daher wurde nach einer einvernehmlichen Lösung gesucht um die sächsischen Vertreter zu ermitteln. In der U10 gelang dies auf Grundlage der Wertzahlen in Kombination mit den bisherigen Ergebnissen. Die sächsischen Vertreter sind das Team der USG Chemnitz, sowie unser Team.

Für die U12 gestaltete sich die Diskussion schwieriger, der erste Platz ging nach Wertzahl eindeutig an das Team des USV TU Dresden. Über den zweiten Platz konnte keine Einigkeit erzielt werden, weshalb sich die Kandidaten USG Chemnitz, TuS Coswig und wir auf einen Vergleichskampf einigten, welcher heute Vormittag online stattfand. Die Bedenkzeit wurde auf 5min mit 2s Inkrement festgesetzt und die Teams spielten insgesamt viermal gegeneinander. Dabei konnte TuS Coswig sich souverän mit 20 Brettpunkten durchsetzen, während die USG Chemnitz und wir jeweils 14 BP erspielen konnten. Vor allem in Bezug auf Erfahrung im Onlineschach war uns das Team aus Coswig deutlich überlegen. Dennoch haben unsere Spieler Erfahrung gesammelt und sich gut geschlagen.

Die Einzelergebnisse:

Brett 1: Timur Melestean 6/8 (Leistung: 1705)

Brett 2: Maxim Melestean 2/8 (1309)

Brett 3: Kyrillus Akladius 3/8 (1197)

Brett 4: Ethan Manicio 3/8 (1195)

Vielen Dank an Frank Jäger und Jörg Fritzsche vom Schachverband für die Organisation des Vergleichskampfs, sowie die Eltern unserer Spieler für die kurzfristige Bereitschaft und Mathias Paul für die Unterstützung bei der technischen Einrichtung.