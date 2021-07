DVM in Willingen nach drei Runden

Die Deutschen Vereinsmeisterschaften der Saison 2019/20 mussten von Dezember 2020 auf Juni 2021 verschoben werden. Für unsere Mannschaften in der U14 und U20, ging es gestern nach der langen Pausen endlich wieder los. Beide Mannschaften sind im Unterhaus gesetzt und können ganz ohne Erfolgsdruck aufspielen.

Die Anreise am Mittwoch verlief planmäßig, der Check-In („Ehren-kodex“) und das Abendessen waren mit viel schlechter Laune verbunden – wenigstens kam „Die Mannschaft“ weiter…

Die erste Runde am nächsten Vormittag brachte erwartbare Ergebnisse mit sich, die U20 unterlag den Schachfreunden aus Augsburg mit 2:4, während die U14 gegen die Königsjäger knapp mit 1,5 zu 2,5 verlor. Die größte Überraschung lieferte sicherlich Florian Elstner, welcher am Spitzenbrett der U14-Mannschaft seinem Gegner Jonas Eilenberg (DWZ 2154) mit Schwarz ein Remis abringen konnte – wobei sich der Favorit in der Endstellung noch bedanken muss.

Die Nachmittagsrunde brachte für beide Teams machbare Aufgaben mit sich. Die U20 konnte ihre Chancen gegen den SC Kreuzberg frühzeitig nutzen, Siege von Richard Melitzki und Illia Pivtorak glichen die Niederlagen an den beiden Spitzenbrettern aus, während Timm Niklaus überraschend problemlos im Turmendspiel einen halben Punkt bekam. Alles hing an Lucas Graf, welcher bereits in der ersten Runde einen vollen Punkt beitragen konnte, nun aber stellungsmäßig bereits seit der Eröffnung in den Seilen hing. Aber sein zähes Durchhaltevermögen brachte ihm schlussendlich doch noch eine Chance und plötzlich gelang ihm der Übergang in ein Endspiel mit Turm gegen vier Bauern, in welchem sein Turm sehr schnell die Gegner dezimieren und somit den Mannschaftssieg (3,5:2,5) sichern konnte.

Bei der U14 lief es nicht so glücklich, Timur Melestean gewann seine Partie souverän mit den schwarzen Steinen. Florian und Marwin Bühring konnten hingegen leider nur halbe Punkte beisteuern, obwohl (bis zuletzt) mehr drin gewesen wäre. Gesamtergebnis gegen Schott Jena ein 2:2, welches die Stimmung etwas dämpfte.

Zur dritten Runde am Donnerstagvormittag fand sich die U20 erneut zumindest nominell in der Außenseiterrolle wieder, diesmal kamen die Gegner aus dem Biebertal. Simon Burian ließ gegen seinen Gegner FM Alexander Krastev nichts anbrennen und sicherte der Mannschaft einen halben Punkt, während Timm und Illia ihre Gegner überspielten und die Mannschaft erstaunlich nah an ein 3:3 führten – erneut hing es an Lucas, welcher die letzte Partie der Mannschaft vor der Mittagspause spielte. Irgendwann stoppte die Übertragung der Züge und die Stellungeinschätzung legte nahe, dass Lucas aufgegeben hatte – aber Moment, wer gibt im 39.Zug auf, wenn der Gegner in Zeitnot ist? Und wieso steht bei Lucas ein Sieg drin? Wenig später die Auflösung, Sieg durch Zeitüberschreitung! Das nimmt die Mannschaft gern mit und steht nun nach drei Runden mit vier Mannschaftspunkten auf Platz sieben.

Die U14 war erneut als Favorit angetreten, erneut lagen wir schnell zurück, erneut wurden zwei Partien verfrüht Remis gegeben, erneut gewann Timur am zweiten Brett und erneut war die Stimmung nach dem 2:2 eher gedrückt.

Nun blicken wir gespannt auf den weiteren Verlauf in Willingen, in der vierten Runde spielt die U14 gegen Empor Berlin und die U20 ringt mit dem Lübecker SV.