DVM in Willingen nach Runde 4

Die vierte Runde, welche am gestrigen Nachmittag ausgetragen wurde, stellte beide Teams vor schwierige Aufgaben. Die U14 musste gegen SV Empor Berlin nach zwei Runden als Favorit wieder in die Rolle des nominellen Außenseiters zurückkehren. Genau dies schien der Mannschaft in der Auftaktrunde gut gepasst zu haben. Wieder lagen wir schnell zurück und mussten an den verbleibenden drei Brettern punkten. Florian konnte am Spitzenbrett in klaren Vorteil kommen und verwertete diesen souverän. Timur musste leider nach einem taktischen Einsteller eine verlorene Stellung spielen, in welcher er keine Chance mehr bekam. Diesmal war Clemens in der undankbaren Situation die letzte Partie unter Siegzwang zu spielen und tatsächlich ergab sich eine hoffnungsvolle Angriffsposition in welcher er leider nicht den richtigen Weg fand den gegnerischen Monarchen zu stellen, das anschließend entstehende Damenendspiel war dann auch nicht mehr zu verteidigen. Demnach mit 1:3 die zweite Niederlage für die U14.

Wesentlich besser lief es für die U20, welche gegen den Lübecker SV von 1873 antreten musste. Als Setzlistenvorletzter hat sich unser Team mit der Außenseiterrolle arrangiert und geht darin auf. Simon mit den schwarzen Steinen konnte seinen Gegner FM Martin Kololli für seine harmlose Eröffnungsbehandlung mit einem Figurenopfer auf h3 bestrafen und führte den Angriff im weiteren Verlauf der Partie siegreich fort. Niklas am zweiten Brett konnte seinen Gegner jederzeit unter Druck setzen und schlussendlich den vollen Punkt beisteuern. Timm gewann im frühen Mittelspiel einen Bauern, welcher leider im weiteren Partieverlauf ebenso einfach wieder verloren wurde, wodurch die Partie verflachte und Remis endete. Richard überspielte seinen Gegner im Turmendspiel und konnte somit den Mannschaftssieg sichern. Damit hat das U20 Team nach vier Runden bereits sechs Mannschaftspunkte und steht auf dem dritten Platz!

Der Abend wurde für einen Besuch im Biergarten genutzt und anschließend wurde so manche Blitzpartie gezockt.

Der Traum vom Spitzenbrett

Simon gegen Richard, Schwarz am Zug

Zum Samstag spielt die U20 am Vormittag am zweiten Tisch gegen Bochum, während die U14 gegen den SV Weingarten den ersten Mannschaftssieg einsammeln möchte.