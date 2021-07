Abschluss der Deutschen Vereinsmeisterschaften

Über den Verlauf bis zur fünften Runde wurde bereits in den vorhergehenden Berichten berichtet. Die fünfte Runde brachte für die U20 gegen die Bochumer Mannschaft die zweite Niederlage (4:2) mit sich, während die U14 gegen den SV Weingarten mit 4:0 den ersten Mannschaftssieg einsammeln konnte.

In Runde sechs verloren leider beide Teams, bei der U20 gab es gegen Regensburg eine deutliche 1,5 : 4,5 Niederlage, wobei der sehenswerte Sieg von Richard gegen seinen nominell etwas stärkeren Gegner lobend hervorzuheben ist.

Bei der U14 gab es erneut eine schnelle Niederlage, diesmal am zweiten Brett, wonach die verbleibenden drei Bretter natürlich unter Druck standen. Marwin konnte trotz fragwürdiger Eröffnungsbehandlung relativ schnell gewinnen. Florian brachte die Vorbereitung aufs Brett und überstand die Eröffnung unbeschadet, wonach er seinen nominell favorisierten Gegner sogar überspielte und eine taktische, aber gewonnene Stellung erspielte. Leider fehlte ihm zwischen dem 30. und 40. Zug die Zeit auf der Uhr, wodurch er den Überblick und schlussendlich auch die Partie verlor. Clemens hatte zwischenzeitlich ebenfalls eine sehr vorteilhafte Stellung, welche er etwas zu naiv behandelte, wodurch sein Gegner zu Aktivität kam und im Endspiel einen halben Punkt retten konnte. Insgesamt demnach eine 1,5:2,5 Niederlage. Trotz der Niederlagen war die Stimmung bei beiden Mannschaften zum Abschlussabend gut.

Die Abschlussrunde brachte der U20 eine weitere Niederlage (1:5) gegen den Hamburger SK von 1830 ein, Illia und Lucas erkämpften jeweils ein Remis. Die U14 holte ein weiteres 2:2, die beiden Spitzenbretter waren relativ schnell mit Punkteteilungen zufrieden, während Marwin gewinnen konnte. Die Rückreise war von überfüllten Zügen geprägt, wobei die Erschöpfung allen Spielern und auch den Betreuern anzumerken war. Ab Gera wurde eine Abholung mit Autos organisiert, vielen Dank an Peter Luban, Andre Burian und Papa Graf.

Somit verbleibt nur der Blick auf die Abschlussresultate, wobei auffällt, dass beide Teams in der Auftaktrunde gegen die späteren Meister spielten.

U20:

Die Mannschaft startete auf Setzlistenplatz 15 und erreichte einen starken neunten Platz, und somit ihr Ziel unter die Top 10 zu kommen. Betreuer Matthias Hörr merkte an, dass die Mannschaft mit den schwarzen Steinen in sieben Runden insgesamt nur 4,5 Brettpunkte erspielen konnte.



Brett 1: Simon Burian 2,5 aus 7 (DWZ-Leistung/-Entwicklung: 2144 / +9)

Brett 2: Niklas Linnert 1,5 aus 7 (DWZ-Leistung/-Entwicklung: 1848 / -39)

Brett 3: Lucas Graf 3,5 aus 7 (DWZ-Leistung/-Entwicklung: 2036 / +29)

Brett 4: Illia Pivtorak 3 aus 7 (DWZ-Leistung/-Entwicklung: 1878 / +30)

Brett 5: Timm Nicklaus 3,5 aus 7 (DWZ-Leistung/-Entwicklung: 1852 / +37)

Brett 6: Richard Melitzki 3 aus 7 (DWZ-Leistung/-Entwicklung: 1776 / +26)

U14:

Die Jüngeren starteten in einem dicht besetzten Teilnehmerfeld auf Platz 12, mussten jedoch vor allem in den Eröffnungen viel Lehrgeld zahlen und schlossen das Turnier etwas enttäuscht auf dem 16. Platz ab. Schnelle Niederlagen brachten das Team oft früh unter Druck und an mancher Stelle fehlte auch das berühmte Quäntchen Glück um statt einem Unentschieden doch den Sieg einzufahren. Hervorzuheben bleibt das insgesamt starke Turnier von Florian am Spitzenbrett. Außerdem konnte Marwin als einziger Plauner ungeschlagen bleiben.



Brett 1: Florian Elstner 4 aus 7 (DWZ-Leistung/-Entwicklung: 1844 / +74)

Brett 2: Timur Melestean 4 aus 7 (DWZ-Leistung/-Entwicklung: 1690 / +2)

Brett 3: Reinhard Atze 0 aus 3 (DWZ-Leistung/-Entwicklung: – / -40)

Brett 4: Marwin Bühring 4 aus 5 (DWZ-Leistung/-Entwicklung: 1626 / +32)

Brett 5: Clemens Deiters 2 aus 5 (DWZ-Leistung/-Entwicklung: 1283 / -66)

Insgesamt war es ein guter Wiedereinstieg nach über einem Jahr. Hoffen wir, dass der Schwung in die letzte Runde der Punktspiele am 18.Juli mitgenommen werden kann.