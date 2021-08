Mit dem 1.U 13 Cup im Sept. 2020 starteten wir ins „Neue“ Schuljahr und dann kam Corona wieder um die Ecke, dh. zehn Monate später, einen Tag nach der Zeugnisausgabe fand der 2. U 13 Cup statt. Was das für den Nachwuchs bedeutet kann sich jeder denken. Dennoch folgten fast 30 Kinder aus Plauen, Zeulenroda, Greiz u. Wilkau unserer Einladung in die KMS und so hoffen wir auf eine weitere Steigerung der Teilnehmerzahlen am 18.Sept. (in Greiz o. Zeulenroda) durch die Vereine aus Markneukirchen/Treuen/Waldkirchen/Chemnitz. Die Sieger in der sieben Gruppen hießen: T. u. M. Melestean, K. u. A. Akladius, S. Al Hrisath – alle SKK + L. Blaufuß/Zeulenroda u. P. Eilitzer/VSC. bis zum 18.09.21 !