DVM der U 10 in Magdeburg

Vom 6.- 8. Aug. fanden mit der Altersklasse U 10 die Deutschen Vereinsmeisterschaften ihr Ende. Die letzten Wochen waren von der Aufholjagd der nachzuholenden Termine im Nachwuchsbereich geprägt. Simons U 10 Team hatte sich qualifiziert, eine Abmeldung zu verkraften und nun reisten wir mit 6 Kindern in die Landeshauptstadt von Sachs./Anhalt. Mit 40 Teams wurde es ein respektables Turnier u. unsere Startnummer war die zwölf. Ausgehend davon lag unser Ziel so zwischen den 8.- 16.Platz. Am Ende wurde es der 18. mit 7:7 MP, ein Punkt mehr hätte es sein können. Dennoch war es ein Erfolg u. es war zugleich eine wichtige Standortbestimmung nach Corona. Maxim Melestean erzielte mit 5,5 Pkt. am 1.Brett ein tolles Ergebnis u. auch die 4.Pkt. von Pepe da Costa Silva am 2.Brett zeigt unser starkes Oberhaus. Unsere noch jüngeren Teilnehmer, wie Antonius Akladius, Alhassan Hrisath, Aliya Ploss u. Frida Winkler, kamen bei dem Turnier an ihre Grenzen. Aber sie werden sich weiter entwickeln u. in den Folgejahren die Leistungsträger sein. Desweiteren war es für unseren Nachwuchs eine tolle Sache gegen Hamburg o. Dortmund Brackel usw. zu spielen u. auch zu bestehen. Einen großen Dank auch an unsere engagierten Eltern! Anne da Costa Silva/Ärztin brachte uns mit de Kleinbus nach Magdeburg u. regelte für uns die ganzen Coronaanforderungen. Fam. Winkler unterstütze uns ebenfalls usw..

Jetzt geht es für VIELE erst einmal in den Urlaub und danach wird die NEUE Saison 2021/22 vorzubereiten sein. Dazu kommt, die rückwirkende Saison 2020/21 hält die SMM aller AK bereit u. die DVM zwischen Weihnachten u. Neujahr.