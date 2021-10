Neubeginn !?

Nach fast zwei Jahren Pause wollten wir den berühmten Roten Faden der Ariadne aufnehmen, um aus dem Tal des fehlenden Nachwuchses, dem Labyrinth der Probleme herauszufinden. Der erste Schritt dazu ist eine ganz neue Übungsgruppe in unserer Karl-Marx GS, Freitags von 17 00 – 18 00 Uhr. Stephanie Akladius nahm sich der Sache an (Sandra Meyer ist Mutter geworden und wird später wieder mit beginnen können). Es sind die Kinder Tamara AL Hrishat 2013 geb. / Anni Winkler 2013/ Iman Ploss 2014/ Aaron Dörfel 2014/ Theodora Akladius 2016/ Flora da Costa Silva 2017 und Frau Neumeister/KMS wirbt fleißig mit. Hoffen wir auf ein langes Durchhaltevermögen der KLEINSTEN und wir können um jeden Altersbereich eine Gruppe von Kinder scharen, die den kommenden Erfolg ermöglicht. Gleichzeitig hilft es auch langfristig, den Fortbestand unseres Vereins mit zu sichern. In Anbetracht der vielen Mannschaftsrückzüge, Auflösungen von Vereinen, keine Selbstverständlichkeit.