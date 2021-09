SMM Finale U 12w

Im Sept./Okt. findet der lang herbeigesehnte Abschluss der „ausgefallenen“ Corona Nachwuchssaison 2020/21 statt. Den Auftakt machte die U 12w/16w in Altenberg, am 9.-10.10 folgt die U 10/12 und am 16./17.10. greifen unser U 20 + U 14 Teams in das Geschehen ein, um sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Sind diese Finals gespielt, so sind wir wieder in der Spur und die Coronaausfälle sind überwunden, oder !? Bei den Mädchen gab es im Vorfeld tüchtige Probleme und so kamen nur drei Teams in der AK U 12w, zustande. Gekommen waren zwei Teams mit Ambitionen die DVM zu schaffen und so wurde es für unsere Mädels ein 3.Platz: Sarah Al Hrishat, Aliya Ploß, Frida Winkler, Bui Ha My Wieckowicz. Den 1.Platz belegte Altenberg vor Chemnitz. Tröstlich, unsere Mädchen können in diese AK u 12w noch 2 Jahre spielen u. so haben sie schon einmal Höhenluft geschnuppert. Einen großen Dank an Familie Winkler, die wieder mitgefahren ist und die Kinder mit betreut haben!