Nachwuchsschachturnier in Saalfeld

Am 16.10.21 lud der MTV Saalfeld zum AWO-Schachspatzenturnier ein was für unsere Kleinsten eine willkommene Gelegenheit bot (wieder einmal) Turnierluft zu schnuppern. Jungen u. Mädchen einer AK spielten die 7 Partien gemeinsam, bei getrennter Wertung. Wir konnten mit 9 Kinder teilnehmen, die sich in dem 80-köpfigen Teilnehmerfeld alle wacker schlugen. Unsere Kücken (Anni Winkler, Tamarah Al Hrishat, u. Theodora Akladius) die erst wenige Wochen vor dem Turnier mit dem Training begonnen haben, konnten zwischen 0,5 bis 2,5 Pkt. mit nach Hause nehmen. Theo Winkler konnte sich in einem starken Teilnehmerfeld 2,5 Pkt. erkämpfen. Sarah u. Alhassan Al Hrishat haben in der stärksten Gruppe gespielt u. mit 4 bzw. 3 Pkt. gute Plätze im oberen Mittelfeld erkämpft. Am erfolgreichsten schnitt unsere U 10 ab. Frida Winkler u. Bui Ha My Wieckowicz erspielten sich 2,5 – 2 Punkte u. sicherten sich den 2. u. 3.Platz in dieser AK U 10 w. Antonius Akladius erzielt in der gleichen Altersklasse 5 Pkt. u. sicherte sich den 3.Platz m.

Allen herzlichen Glückwunsch! Zur Siegerehrung durften alle Teilnehmer einmal auf die Bühne, wo es für jeden Urkunden gab u. für jeden einen Sachpreis. Spätesten jetzt leuchteten alle Augen u. die eine o. andere Enttäuschung u. Träne war vergessen. Vielen Dank an Herrn Schneiderheinze u. den gesamten MTV Saalfeld für die tolle Organisation des gelungenen Turniers. Stephanie Akladius/SKK