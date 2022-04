12./13. März BMM U 12 in Plauen

Endlich war es soweit, den Auftakt der Teammeisterschaften im Bezirk mit den sechs besten Mannschaften machte die U 12 in Plauen. Vor zwei Jahren, vor Corona, errang das Team in gleicher Konstellation den 3.Platz u. jetzt wurde es Silber. Maxim Melestean 4/4, Pepe da Silva 1,5/4,

Alhassan Al Hrisath 3/5 u. Antonius Akladius 3/5 gewannen 4 Spiele u. gegen die USG Chemnitz verlor man knapp mit 1,5 : 2,5. Unser sehr junges Mädchenteam konnte schon wacker mithalten, es wurde ein Teamsieg u. ein Remis erzielt. Helene Martin 3/5, Aliya Ploss 3,5/5, Frida Winkler 2/5 u. Bui Ha My Wieckowicz 1/5. Somit sind die Jungen u. Mädchen für ihr Landesfinale in Dresden qualifiziert! Zuvor gab es noch zwei U 13 Cup, um nach der langen Pause wieder in Schwung zu kommen. Die Teilnehmerzahlen in Plauen u. Reichenbach lagen über 30 Kinder, weniger wie sonst, aber ein Anfang ist gemacht.