14.März 22 Landesfinale Schulschach in Flöha

Am Montag reisten das Team des Diesterweggymnasium Plauen mit Timur 6/7 Pkt. u. Maxim Melestean 6,5/7, Kiryllus Akladius 7/7, Alhassan Al Hrisat 4/5 und Yannik Schmidt 2/2 zum Turnier der Wettkampfklasse 5./6. Klasse nach Flöha. Acht Teams hatten sich qualifiziert (in der Regel Schulen die von Vereinen betreut werden) u. so lag die Spannung für die Kinder hoch. Nach zwei Jahren völliger Abstinenz im Schulschach gab es das erste Finale seit dem Einbruch durch Corona. Die Jungen gewannen in allen sieben Runden den Mannschaftssieg und so wurden sie am Ende Sieger des Landesfinale mit 14:0 Pkt.. Den 2. Platz belegt das M.- A.-Nexö Gymn. Dresden 11:3 Pkt. vor dem Goethe Gymn. Chemnitz 11:3 Pkt.. Aber auch das Mädchenteam vom Lessinggymn. Plauen konnte sich durchsetzen und sich für das zentrale Bundesfinale qualifizieren. Helene Martin, Aliya Ploß, Bui Ha My Wieckowicz und Jette Schmidt!