Nachwuchs BEM 2022

Die BEM fand Coronabedingt nicht wie sonst in der JH Hormersdorf/Geyer statt, sondern gesplittet im Schnellschachmodus in drei Orten u. auch zu verschiedenen Terminen. Den Auftakt am 19.03.22 machten die AK U18/16/14 in AUE u. unsere acht Starter wurden von Mathias Paul sowie Matthias Hörr betreut. Am folgenden Tag, 20.03.22 waren die AK U 12/U 10 in Chemnitz an der Reihe, hier waren elf Kinder vom SKK gemeldet und wurden von Peter Luban betreut. Am 26.03.22 fanden die Qualifikationswettkämpfe mit der U 8 in Wilkau Haßlau ihr Ende. Hier nahmen wir mit sechs Mädchen aus der Karl Marx GS teil und Kyrillus Akladius fungierte schon einmal als Jungtrainer, sehr gut! Diese Organisationsform stellte uns natürlich vor große personelle Herausforderungen. Insgesamt konnten sich 10 Schüler vom SKK Plauen zur SEM in Sebnitz qualifizieren (die ersten vier einer AK sind dafür berechtigt).

U 18m Richard Melitzki 4.Platz/ U 16m Florian Elstner 2.Pl./ U 12w Aliya Ploss 2.Pl. + Helene Martin 3.Pl. / U 10w Frida Winkler 3.Pl./ U8 w Iman Ploss 1.Pl./ Johanna Schneider 2.Pl./ Jovana Milosevic 3.Pl./ Anni Winkler 5 Pl. u. in der Kindergartenwertung kam Theodora Akladius auf dem Siegerrang ein. Desweiteren wurden unseren Favoriten Timur u. Maxim Melestean ein Freiplatz zuerkannt, denn sie waren zum Zeitpunkt des Wettkampfes positiv getestet, Ende gut, alles gut. Aber auch Reinhard Atze, Liam Ertl, Sarah+Tamarah+Hassan Al Hrisath, Melissa Bui, Bui Hamy, Bui Havy, Theo Winkler, Antonius Akladius haben ihr Bestes gegeben und unseren Verein würdig vertreten. Möglich wurde die GANZE Organisation nur mit der großen Hilfe der Eltern wie zB. Fam. Winkler, Schneider und Akladius! Diese werden auch ein Teil der SEM übernehmen und als Trainer fungiert bei den „Großen“ (18.-21.04.22) Erik Fischer und bei den „Kleinen“ (21.-24.04.22) Daniel Zähringer und Simon Burian. Somit steht einer erfolgreichen Beteiligung unserer Schacheleven zur SEM nichts mehr im Wege.