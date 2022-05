SEM der Jugend startet in Sebnitz

Wie (fast) jedes Jahr startet in der Woche nach Ostern die Sachseneinzelmeisterschaft der Jugend im KiEZ Sebnitz. Um bestmögliche Hygienebedingungen zu gewährleisten, wird in diesem Jahr wieder in zwei Durchgängen gespielt. Zuerst spielen bis Donnerstag die Altersklassen U14, U16 und U18, bevor am Freitag die jüngeren Altersklassen um die Qualifikationsplätze kämpfen.

Im ersten Teil haben wir mit Richard Melitzki (U18), Florian Elstner (U16) und Timur Melestean (U14) drei hochmotivierte Teilnehmer. Die Ergebnisse können wie immer über die Website der Schachjugend verfolgt werden.