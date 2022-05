Erster Teil der SEM beendet – Zweiter Teil gestartet

Die Sachseneinzelmeisterschaft der Altersklassen U14, U16 und U18 ist schon wieder vorbei, die fünf Runden ließen keinen Platz für Ausrutscher.

In der U18 spielte Richard durchweg aktives und mutiges Schach, leider verpasste er es teilweise die Sieg einzufahren, wonach die Gegner zum Konter ansetzen konnten. Mit 2,5 aus 5 landete er auf dem achten Platz und erspielte eine Leistung von 1726.

Florian konnte in der U16 seine Gegner mit originellen Ideen immer wieder aus dem Gleichgewicht bringen, leider verpasste er es häufig den entscheidenden Gewinnzug zu spielen. Mit 3 aus 5 erspielte er den sechsten Platz (Performance: 1777) und blieb ungeschlagen.

Timur startete in der U14 im erweiterten Favoritenkreis. Eine Niederlage gegen den Setzlistenersten in der zweiten Runde warf ihn etwas zurück, wonach er sich aber nicht unterkriegen lies und seine Partien mit eiserner Entschlossenheit auskämpfte. Da werden auch ungleichfarbige Läuferendspiele (mit Minusbauern) noch abgetragen. Leider reichten 3,5 aus 5 nicht für einen Podiumsplatz die DWZ-Leistung lag bei 1844.

Bis zum Sonntag spielen nun in sieben Runden unsere ganz jungen Talente. Maxim Melestean kämpft in der U12 um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

In der Altersklasse U8w haben wir mit Anni Winkler, Johanna Schneider, Iman Ploss und Jovana Milojevic vier ganz junge Teilnehmerinnen, welche vor allem Wettkampferfahrung sammeln wollen. Bei der U10w startet Frida Winkler an Setzlistenplatz 4. Während in der U12w Aliya Ploss (an 6 gesetzt) und Helene Martin (an 3 gesetzt) unseren Verein vertreten.