SK König U 16 ist Sachsenmeister

Auf das Schuljahresende türmen sich in ungewohnter Weise die Nachwuchstermine, um im September endlich die Nachwehen von Corona hinter sich zu lassen. Die zehn besten U 16 Teams spielen in Ligasystem ihren Sachsenmeister aus, der zudem direkt für die DVM qualifiziert ist (26.12. – 30.12.2022). Als Nr. 3 der Setzliste gestaltete sich der Start im Herbst sehr erfolgreich u. so hätte es auch weiter gehen können, wenn nicht wieder die Pause gewesen wäre! Also ging es im Frühjahr Schlag auf Schlag, jedes weitere Spiel wurde klar gewonnen. Nach Siegen und 14:0 Pkt. ging es zum Herzschlagfinale nach Dresden, denn der VFB Leipzig zog immer mit, dh. ebenfalls 14:0 Pkt., wobei er einen halben Brettpunkt mehr hatte! Nun gestaltete sich das Finale zum Krimi, denn unsere I. gewann gegen TU Dresden glatt mit 4:0 u. die II. von uns verlor eben gegen unserer Mitkonkurrenten VFB Leipzig mit 0,5:3,5 und so waren vor der letzten Runden wir mit dem VFB Pkt./Brettp. gleich, dank Maxim der den wichtigen halben Punkt errang. Im direkten Spiel entspann sich ein Kampf zwischen fast verloren, doch wieder etwas besser stehend usw.. Nach langen Kampf einigten sich Timur u. Reinhard auf Remis. Marwin konnte die Stellung nicht halten, verlor. Nun blieb es allein Florian Elstner vorbehalten den Titel zu erringen (bei gleicher Punkt+Brettp. Zahl), sein Durchhaltevermögen bescherte ihn u. uns den 1.Platz – Gratulation, eine ausgesprochen tolle Leistung von ALLEN (es zählte nun der direkte Vergleich) !

1. BRETT: Florian Elstner 7,5/9 …. 2.BRETT: Timur Melestean 8/9, … 3. BRETT: Marwin Bühring 5/7 … 4. BRETT: Reinhard Atze 7/9 + Maxim Melestean 1/2. Auch gingen alle als Brettbeste durch das Ziel und wir konnten SG Leipzig/ TU Dresden, USG Chemnitz hinter uns lassen. Komplettiert wird dieser Erfolg durch den 7. Platz unserer II.Teams u. den damit verbundenen Klassenerhalt für Maxim Melestean, Kyrillus Akladius, Pepe da Costa Silva, Alhasan Hrisat und Antonius Akladius! Für unseren Verein ein schöner Erfolg, dessen Grundstein vor ca. 5 – 7 Jahren gelegt wurde u. über viele Etappen des Talentestützpunktes, Turniere, Trainingslager, Pardubice, Einzeltraining usw. jetzt in der Summe zum tragen kam u. auch in den Erwachsenenteam sich niederschlug!