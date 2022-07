Pinguin Cup in Leipzig

Am 02.07. wurden die jüngsten Schacheleven der Talentestützpunkte Sachsen nach Leipzig eingeladen. Es ist eine Talentesichtung, um einen Überblick über die Anfänge nach Corona zu erhalten. Vom SKK wurden Frida (Jahrgang 2012) und Anni Winkler (Jahrgang 2015) sowie Iman Ploss (Jahrgang 2014) eingeladen. Frida konnte die Mädchenwertung gewinnen und Iman u. Anni hielten sich im Mittelfeld. Für die zwei ist es der erste Start bei so einer zentralen Veranstaltungen. Danke an Anja Winkler und Madeleine Ploss, Mütter der drei Mädels, die auch die Organisation samt Fahrt übernommen haben!