Viele Könige im Hotel

Zum Auftakt der Saison 2022/23 spielten (vielleicht erstmals) vier Mannschaften unseres Vereins zeitgleich im Hotel Alexandra. In der Bezirksliga spielte die IV. gegen die V. und in der 1. Landesklasse die II. gegen die III. Mannschaft.

1.Landesklasse (oder auch der Kampf im Raum „Bärenstein“)

Die Zweite musste auf drei Stammspieler verzichten (und hatte ihren Laden trotzdem in bester Ordnung), somit war der Wettkampf nominell durchaus spannend. Wenige Minuten nach Rundenbeginn blieben jedoch zwei Bretter auf Seite der III. frei – Huy Nguyen und Nico Hörkner wurden geschont? Nach Ende der Karenzzeit einigte sich Christian Hörr (II) am fünften Brett im Mannschaftssinne mit Michael Fuß (III) auf die Punkteteilung. Der wiedergewählte Präsident Mathias Paul (II) verteilte wenig später am vierten Brett großzügige Geschenke an Richard Melitzki (III). Illia Pivtorak (III) verlor nach der Eröffnung etwas den Überblick, die materielle Bestandsaufnahme gab wenig später guten Grund zur Aufgabe am Spitzenbrett. Fast zeitgleich wurden die Partien an den Brettern 6 und 8 beendet, Maxim Melestean (III) rang überraschend Nils Süss (II) nieder und Daniel Helmrich (II) konnte gegen Mario Tunger (III) gewinnen. Somit war der Mannschaftssieg der Zweiten gesichert, Florian Elstner (II) bewies am dritten Brett dennoch Ehrgeiz und verwandelte seinen Vorteil zum Sieg gegen Marco Schaarschmidt (III). Insgesamt also 5,5 : 2,5 für die Zweite und nur ein Remis im vereinsinternen Wettkampf!

Bezirksliga (der Kampf im Raum „Kemmler)

Im Nachbarraum wurde an allen acht Brettern gekämpft. Ehrenpräsident Peter Paul (IV) setzte sein Erfahrungsplus von 67 Jahren gegen Kyrillus Akladius (V) am siebten Brett mit voller Konzentration ein und baute Druck auf – am Ende ein ausgekämpftes Remis. Ebenso konnte Nico Rühmer (V) gegen Helmut Pecht (IV) einen halben Punkt am sechsten Brett erbeuten.

André Burian (IV) gewann seine Partie am achten Brett gegen Antonius Akladius (V), während am fünften Brett ein Remis zwischen Steffen Bandt (IV) und Ulrich Seyffert (V) entstand. Tim Seyffert (IV) bestrafte die Eröffnungsbehandlung von Liam Ertl (V) am vierten Brett souverän. An Brett drei konnte Marwin Bühring (V) einen wichtigen Sieg gegen Heike Sandner (IV) einfahren und der Fünften nochmal Hoffnung geben. Steffen Bork (V) setzte am zweiten Brett Dr. Christian Böttger (IV) gehörig unter Druck und verschmähte sogar einen Qualitätsgewinn um die Initiative gegen den gegnerischen König am Leben zu erhalten. Währenddessen wurde am Spitzenbrett zwischen Frank Gerbeth (IV) und Uwe Hörning (V) ohne Rücksicht auf den eigenen König angegriffen. Schlussendlich endeten beide Partien an den vorderen Brettern mit Punkteteilungen. Demnach setzt sich die Erfahrung der IV. mit einem knappen 4,5 : 3,5 gegen die jugendliche Rebellion der V. durch.