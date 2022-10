30 Jahre Alexandra und wir nicht dabei

Unser Sponsor und Spiellokal, das Hotel Alexandra, feierte an diesem Wochenende seinen 30. Geburtstag, Herzlichen Glückwunsch! Die Freude des einen ist das Leid des anderen. In der Folge mussten die heimspielenden Könige von Team 2 und 4 auf die etwas beengten Verhältnisse im Trainingscamp ausweichen. Am Ende haben wir das Beste draus gemacht und 4 Mannschafts- sowie 11 Brettpunkte eingefahren.

Team 2 – wieder gegen 6

Im Landesklassenwettkampf hatte unser Team 2 die SG Leipzig 4 zu Gast. Wie schon in Runde 1 hatten wir es mit lediglich 6 Gegnern zu tun. Es bleibt zu hoffen, dass hier ein Selbstreinigungsprozess stattfindet und notorische 6er Teams irgendwann in den Niederungen verschwinden, wo planmäßig mit 4 Mann gespielt werden darf. Auch wenn sich Eltern immer über Besuch Ihrer (erwachsenen) Kinder freuen, ist es ein Unding knapp 1000km Strecke auf sich zu nehmen, für Böhmisches Bier, Kaffee und Kuchen, Vogtländischen Sauerbraten sowie der Möglichkeit seinen Mannschaftskollegen noch etwas beim Spielen zu sehen zu dürfen.

Schachlich lässt sich mit voller Windel gut stinken. Bereits nach knapp 3 Stunden hatte Florian an Brett 4 seinen Gegner strategisch überfahren und in dem entstehenden Endspiel die Lorbeeren bereits geerntet, super! Pünktlich zur Zeitnotphase schienen sowohl Timur an 2 und noch deutlicher Christof an Brett 6 die Oberhand zu behalten, so dass ich meine Versuche an Brett 5, meine Stellung zu ruinieren, einstellte und ins Remis einwilligte. Da Christofs Stellung zu dem Zeitpunkt mit gefühlt 9 Mehrbauern im Leichtfigurenendspiel S vs L nicht mehr ins Remis zu verderben war, schien mir das im Mannschaftssinne doch recht sinnvoll. An Brett 3 musste Toni gegen seinen starken Gegner trotz harter Gegenwehr eine Niederlage quittieren. Gerade als er das Gröbste überstanden zu haben schien und er sich kurz auf den Weg zu den noch laufenden anderen 2 Brettern machte, wurde er von seinem Gegner mit g4 mitten auf dem Brett Matt gesetzt. Leider hatte Timur am 2. Brett durch ein taktisches Übersehen kurz vor der Zeitkontrolle nur ein leicht besseres Endspiel mit wenig Gewinnchancen erhalten. Am Ende musste er ins Remis einwilligen und auch Christian an 7 war zwar lange Zeit auf Siegkurs, verlor aber dann etwas den Faden und stimmte der Punkteteilung zu. Am Ende standen solide 5,5 Punkte und die Tabellenführung.

Quelle: Schachverband Sachsen

Team 4 – ein Traum in „Blau“

(Nach Angaben von Heike Sandner)

Ein Traum in blau (Quelle: Heike Sandner)

Auch in der Bezirksliga ging es für unsere Vierte gegen den Schachverein Klingenthal „gut“ los. Die Berichterstatterin konnte am 5. Brett heute „blau“ machen. Nicht viel später hatte Steffen Bandt am 7. Brett seinen Gegner „Grün und Blau geschlagen“, es drohte unabwendbar matt. Das nächste Ergebnis lies etwas auf sich warten, im Seniorenduell an Brett 4 behielt Christian gegen Jochen die Oberhand. Hat Jochen sein „blaues Wunder“ erlebt? Am 6. Brett lies uns Klingenthal nicht mit einem „Blauen Auge davonkommen“. Tim verlor leider. Danach hatte sich die Berichterstatterin schon zum Mittag essen auf den Weg gemacht. An den ersten 3 Brettern konnte keiner dem anderen „blauen Dunst“ vormachen. Also remis für Nils, Frank und Binh. Rasool , am 8. Brett, hat immer nach vorne gespielt und das „Blaue vom Himmel “ geholt. Das bedeutet 5,5 Punkte und der 3. Tabellenplatz.