Team 6 als Underdog

von Mario Dreise

SK König VI – VSC I (25.09.2022)

1300 gegen 1800 DWZ im Mannschaftsdurchnitt sollte eine klare Angelegenheit sein. Aber…

Am Brett 2 erkämpfte Sebastian einen halben Punkt gegen Frank. Kurz darauf ein Ausrufezeichen am Brett 4, wo sich Alhasan und Stefan auch auf ein Remis einigten. Bashar ließ Jennifer keine Chance und sicherte sich den Sieg. Am Spitzenbrett einigten sich Peter und Felix ebenfalls auf eine Punkteteilung. Mario, Pepe, Sarah und Aliya waren Ihren Gegnern nach großem und beherztem Kampf leider unterlegen. Im Fazit haben wir es doch geschafft, 2,5 Punkte gegen den nominell stark überlegenen VSC I zu erkämpfen. Ganz große Klasse…

Quelle: Schachverband Sachsen

SV Rot-Weiß Treuen I – SK König VI (09.10.2022)

Am 2. Spieltag waren wir zu Gast in Treuen und der erste Schreck ereilte uns schon vor der Abfahrt, als wir nur zu siebent waren. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön an Anne- Katrin, die sich sofort in den Dienst unserer Mannschaft stellte und mitspielte. Vielen Dank noch mal. Zu holen gab es leider nicht viel. Pepe und Mario erkämpften jeweils eine Punkteteilung. Alle anderen Könige verloren leider ihre Spiele.

Trotz der hohen Niederlage ziehe ich positives Resümee. Unsere „Kücken“ sind auf einem guten Weg. Jedes Spiel ist ein Gewinn und der erste Sieg ist nur eine Frage der Zeit. Macht weiter so…