Tabellenführung ausgebaut

In der dritten Runde musste Team II in der 1. Landesklasse gegen die erste Mannschaft des Zwickauer SC antreten. Die Zwickauer waren im Vorjahr Vizemeister geworden und zählen zu den Favoriten der Liga.

Nach Ankunft im Spiellokal suchte man vergeblich nach Brett 1. Die Zwickauer konnten keine acht Spieler finden, weshalb Erik vergeblich aus Dresden angereist war – den sonnigen Sonntag hätte man auch anders verbringen können…

Demnach wurde an sieben Brettern gekämpft. Mathias Paul war sich am fünften Brett nach misslungener Eröffnung sehr schnell sicher einen kurzen Tag zu haben – zur Überraschung aller Beteiligten jedoch dank eines kleinen Tricks mit einem Sieg. Aufgrund dieser soliden Führung willigte Timur Melestean am zweiten Brett in die Punkteteilung ein, während Florian Elstner am vierten Brett mit den schwarzen Steinen schon Remis ablehnte. Niklas Linnert, welcher uns heute als Ersatzspieler verstärkte, konnte seine Partie am achten Brett sehr souverän gewinnen, während Christof Beyer an Brett sechs fast zeitgleich das Remisangebot seines Gegners annahm. Toni Merkel setzte den König seines Gegners am dritten Brett aus der Eröffnung heraus schwer unter Druck, konnte den finalen Schlag jedoch nicht finden, weshalb auch ein halber Punkt für die Mannschaft eingesammelt wurde. Florian Elstner konnte zwischenzeitlich optischen Vorteil im Turmendspiel erreichen, welcher jedoch in der Zeitnot nicht zum vollen Punkte reichte. Am siebten Brett baute Christian Hörr ganz geduldig positionellen Druck auf, bevor er Hebel auf beiden Flügeln ansetzte. Nachdem sich der Rauch und die beiderseitige Zeitnot gelegt hatten, blieb ein gewonnenes Leichtfigurenendspiel. Leider verpasste Christian den entscheidenden Schlag und musste nach vielen Versuchen in die Punkteteilung einwilligen.

Insgesamt gewann die Zweite 5.5:2.5 und liegt mit einem Mannschaftspunkt an der Tabellenspitze. Mit etwas Glück dürfen wir Ende November in Leipzig einmal gegen eine vollzählige Mannschaft antreten…