Team VI gibt – trotz Niederlage – rote Laterne ab

von Mario Dreise

Am 06.11.2022 hatten wir die SG Waldkirchen II zu Gast in unserem Spiellokal GS Karl-Marx.

Es sollte ein Kampf auf Augenhöhe werden. Sebastian und Bashar gewannen ihre Partien recht zügig. Pepe und Alhasan bekamen die Spielstärke ihrer Gegner zu spüren und verloren leider. Peter legte am 1. Brett sicher einen vollen Brettpunkt nach. Unser Neuzugang Robin wehrte sich in seinem ersten Ligaspiel tapfer am 8. Brett gegen Anna, musste aber ihr den Sieg überlassen. Zu diesem Zeitpunkt stand es 3:3. Der Mannschaftsleiter kam wie so oft schlecht aus der Eröffnung. Innerhalb von 6 Zügen waren sämtliche Leichtfiguren und die Damen vom Brett. Am Ende ein klares Remis. Da wäre mit Sicherheit auch mehr drin gewesen. Aliya stand im Mittelspiel solide und baute ordentlich Druck gegen den schwarzen König auf. Leider hatte sie den Weg nicht gefunden, um es in etwas Verwertbares umzusetzen und verlor nach großem Kampf ihre Partie. Am Ende hieß es 4,5 : 3,5 für unseren Gast aus Waldkirchen. Herzlich Glückwunsch.

Fazit: Die Formkurve zeigt nach oben. Unsere Küken nehmen mit jedem Spiel wertvolle Erfahrungen mit, die sie nach vorn bringen. Ich bin stolz auf euch …