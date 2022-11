BMM U 12m – 12./13.Nov.22

Der SKK war Ausrichter der BMM U 12 in Plauen/KM GS. Vor Corona waren 14 Teams am Start und dies hat sich nun auf acht reduziert, immerhin. Dabei waren 2 Teams von der USG Chemnitz, 2x SKK, 1x Reichenbach, Aue, Aufb. Chemnitz, Wilkau Haßlau. Auch uns sind die Jungs der Coronajahrgänge 2012/13 fast abhanden gekommen, denn wir hatten dafür nur drei. Somit mußten es noch acht Mädchen richten, was sie dann auch ordentlich taten. In der letzten Runde kam es zum finalen Endspiel von Wilkau – SKK, welchen wir klar mit 3:1 gewinnen konnten. Damit hatten beide Teams 11:1 Pkt., nun entschied die Feinwertung für Wilkau! Einzelergebnisse: Helene Martin 2 Punkte, Antonius Akladius 4,5 , Aliya Ploss 5,5, Frida Winkler 6,5, Niklas Wiediker 1 Pkt. .

Für das II.Team lief Hamy + Havy Wieckowicz, Theo Winkler, Iman Ploss, Johanna Schneider u. Jovana Milojevic auf u. erreichten der 6.Platz.