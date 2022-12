Vogtl. Nachwuchsmeisterschaft 2022

Der 19./20.Nov. war der zentrale angesetzteTermin für alle fünf Qualifikationskreise des Bez. Chemnitz: Vogtland 67 Teilnehmer (46m+21w), Chemnitz 59 (46m+13w), Erzgebirge 35 (33m+2w) , Region Niederw./Freiberg/Flöha fand nicht statt – ev. auch nicht in Zwickau !? Qualifiziert wurde sich für die Bez.Meisterschaft vom 11.- 14. Februar 23 in Geyer. Auch wir waren gespannt, welche Spuren Corona bei uns hinterlassem hat. Ganz so schlimm wurde es nicht, von den sonstigen Teilnehmerzahlen von ca. 75 – 80 Tln. waren wir dennoch etwas entfernt. Den größten Zulauf hatten wir in der AK U 10 mit fast 20 Kindern, das läßt hoffen. Unsere Starter konnten eine Vielzahl von Erfolgen feiern, aber auch Markneukirchen, Reichenbach u. Reichenbach mischten ordentlich mit. Ausgehende von den sehr guten Leisungen im Vorjahr sind 10 Spieler für die BEM vorberechtigt. Hier unsere Ergebnisse:

U 16m= 2.Pl. M. Bühring / U 14m= 2.Pl. P. Costa da Silva +

3.Pl. K. Akladius, 4.Pl. N. Rühmer / U 12m= 2.Pl. A. Akladius, 3.Pl. Niklas Wiedicker / U 10m= 1.Pl. T. Winkler, 2.Pl. F. Tunger, 3.Pl. B. Grasse / U 8m= 1.Pl. M. Pilz, 2. L. Fink, 3.Pl. M. Burau

U 14w= 1.Pl. S. Al Hrishat / U 12w= 1. Pl. V. Bui , 2.Pl. HaMy Wiekowicz / U 10w= 1.Pl. Anni Winkler, 2. Pl. Havy Wiekowicz, 3.Pl. M. Rahmig, 4..Pl. M. Naz Öz. Vorberechtigt sind: R. Melitzki, Fl. Elstner, T.+M. Melestean, A. + I.Ploss, H. Martin, Fr. Winkler, J. Schneider, J. Milojevic. Bei der Meisterschaft kam auch unser neuer Laptop mit NEUEN Program (wie in Pardubice) zum Einsatz und Jochen hat sich bravourös eingearbeitet. Dank ALLEN helfenden Familien, ohne SIE wären unsere Meisterschaft nicht reibungslos von statten gegangen, DANKE!