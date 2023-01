Bezirksklasse – ein hartes Geschäft

… von Mario Dreise …

Am 15.01.2023 reiste der Tabellenführer VfB Adorf 1 zu uns nach Plauen. Es war fast schon ein Gemetzel. Der Mannschaftsleiter gut gestartet, verteilt im Mittelspiel Geschenke und verliert eine bis dahin völlig offene Partie. Peter und Sebastian erkämpften sich ein Remis, was auch unserem Robin gelang, ganz stark! Herzlichen Glückwunsch an unser 8. Brett. Pepe, Frida, Aliya und Bashar mussten der Spielstärke ihrer Gegner Tribut zollen und verloren leider. Am Ende stand ein 1,5 :6,5 aus Sicht der Könige zu Buche. Da Treuen II gegen Markneukirchen II gewonnen hat, haben wir jetzt leider die rote Laterne. Wir werden sehen, wie stark Treuen II ist und versuchen am 05.02.23 im Kellerduell die Rangordnung zu klären.

In diesem Sinne bleibt am Ball und vor allem Gesund.

… und noch ein kleiner Nachtrag zur Runde 4 unter der Überschrift „Empor West“ Zwickau zu stark für uns

entstand der folgende Artikel schon im alten Jahr.

Am 4. Spieltag waren wir zu Gast bei „Empor West“ Zwickau. Zu holen gab es nicht allzu viel. Am Ende stand ein 2:6 aus unserer Sicht zu Buche. Das Ergebnis geht auch völlig in Ordnung. Peter und Mario spielten Remis. Die Partien von Sebastian, Robin und Bashar brachten leider keine Brettpunkte. Frieda übersah, nach großem Kampf, ein einzügiges Matt, welches ihr Gegner auch nutzte, um die Partie zu seinen Gunsten zu beenden. Aliya baute im Mittelspiel wieder ordentlich Druck auf den gegnerischen König auf. Nur die Lücke zum Durchbruch öffnete sich nicht. Pepe überrollte seinen Kontrahenten (DWZ 1629!!!) und erkämpfte sich somit seinen 1.Sieg in der 1.Bezirksklasse. Ganz, ganz stark.

Fazit: Der erste Sieg ist nur eine Frage der Zeit und er wird kommen. Unsere Küken entwickeln sich auf jeden Fall in die richtige Richtung. Nämlich nach vorn. Macht weiter so…

Die Einzelergebnisse und die Tabelle (Staffel C – ganz runter scrollen) sind auf den Seiten des Verbandes einzusehen.