GS Regionalfinale Schulschach in Wilkau

Auf dem Weg nach Wilkau Haßlau machten sich 12 Grundschüler der KMS (Bus), um zur Muldentalhalle zu gelangen. Eigentlich ohne Ambitionen angereist, zu groß das rätselraten über die eigene Spielstärke nach zwei Jahren Abstinenz. Die Hortnerinnen u. Nico Hörkner hatten in dieser Zeit gut vor gesorgt u. die Kinder weiter trainiert. Somit startete einfach ein 2014 und ein 2015 geb. Team, verstärkt mit zwei Drittklässler, das war es dann schon. Keiner erwartete den Start Ziel Sieg des 2014 Team, welches mit 9:1 Pkt. klarer Sieger wurde. Dabei erzielte Theo Winkler, Felix Tunger 100% und Luca Drechsler, Tristan Steppat, Liano Eske u. Tamino Lenke etwas weniger. Damit fährt die KMS Zum Landesfinale nach Leipzig, am 20.März. Den 2. Platz belegte die Regenbogenschule Zwickau 7:3 Pkt. Den Erfolg für Plauen komplettierte die Astrid Lindgren Schule mit dem Bronzerang = 6:4 Pkt.. Gratulation an unseren Stephan Meyer der sie trainiert.

Das Kückenteam der KMS , fast alle noch der AK U 8 (1.+2.Klasse) angehörig, überraschten mit einen ordentlichen 5. Platz. In den Folgejahren werden sie den Pokal holen können. Auch hier gab es tolle Ergebniss: Ivo Teufel, Milas Pilz 75% der Punkte, Timo Phan 50 % u. Emil Vogel, Linus Fink, Mickheal Kharchenko lagen etwas darunter. Für die Kleinen kommt am 26.02.23 in Wilkau der nächste Höhepunkt, BEM U 8!