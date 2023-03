LANDESFINALE Schulschachteams weibl.

Am 7.März 23 fand das Landesinale der GS – Teams u. der 5-10. Klassen statt. Pünktlich 7 00 Uhr startete der Sonderbus mit der Schulleiterin Frau Undine Schneider/KMS u. einer Vielzahl Eltern nach Leipzig. Das GS Turnier startete mit 10 Teams u. das I. Team der KMS lies vom Anfang an keinen Zweifel aufkommen, das man gewillt war auf den 1.Platz zu spielen. Mit 5 Siegen gelang dies eindrucksvoll: 1.Brett Havy Wiekowicz 4,5 Pkt. aus 5 Partien, Iman Ploß 4/5, Anni Winkler 4/5, Meryem Naz Ökzus 3/3 u. Marie Rahmig 2/2. Aber auch die II. unser Perspektivteam der KMS hatte noch in der letzten Runde Chancen auf Bronze, aber es gelang nicht. Dennoch haben Filin Hönig, Jovana Milojevis, Johanna Schneider, Vanessa Bui u. Theodora Akladius gut mitgehalten. Den 2.Platz belegte die BIP Dresden 8:2 Pkt., den 3.Platz die 60.GS Leipzig mit 6:4 Pkt.. In der „älteren Altersklasse“ der Mädchen kamen am Ende nur zwei Teams von einer Vielzahl angekündigten Teams. Schade für die Mannschaft des Lessingsgymnasium Plauen u. so blieb es bei einem Zweikampf mit der Schmidt Rottluff Schule Chemnitz, bei dem die Chemnitzer die Nase vorn hatten.

Helene Martin, Frida Winkletr, Aliya Ploß u. Hamy Wiekowicz waren hier am Start. Die Reise könnte noch bis ins Bundesfinale führen. Am 20.03.23 sid die Jungs der KMS in Leipzig an der Reihe u. warten wir es ab was Theo Winkler, Ivo Teufel, Havy Wiekowicz, Luca Drechsel, Felix Tunger, Tristan Steppatt erreichen.