Saisonabschluss der Oberliga

Am vergangenen Wochenende (18./19.03.) beendete die erste Mannschaft ihre Saison in der Oberliga Ost Staffel A mit zwei souveränen Siegen. Zur zehnten Runde gab es einen 5:3 Sieg gegen USV Halle. Matthias Hörr konnte mit den weißen Steinen eine Kurzpartie aufs (vierte) Brett zaubern. Weiterhin dominierten die Fidemeister Michael Kuraszkiewicz (Br. 6) und Gunter Sandner (Br. 5) ihre Gegner und steuerten volle Punkte bei. Daniel Zähringer (Br. 2) spielte eine wilde Partie in welcher er seinen Gegner schlussendlich im Mattnetz einfing. Simon Burian (Br. 1) und Erik Fischer (Br. 8) erreichten jeweils den sicheren Remishafen. Es ergibt sich der Endstand mit einem 5:3 Sieg für Plauen.

In der Abschlussrunde am Sonntag ging es gegen eine ersatzgeschwächte Auswahl aus Sangerhausen. Daniel Zähringer konnte bereits nach weniger als einer Handvoll Zügen ein Remisangebot mit Schwarz annehmen. Erik Fischer lies gegen seinen nominell schwächeren Gegner nichts anbrennen und brachte Plauen frühzeitig in Führung. Diese wurde durch Siege der Fidemeister Carlo Kunze (Br. 3), Michael Kuraszkiewicz und Roland Pfretzschner (Br. 8) zum Sieg ausgebaut. Matthias Hörr steuerte ein weiteres Remis bei. Gunter Sandner gewann seine Partie ebenfalls nach langem Kampf und auch Simon Burian konnte noch auf wundersame Weise ein Remis retten. Endstand 5,1:1,5 und keiner beendet die Saison mit einer Niederlage.

Der Blick auf die Abschlusstabelle zeigt Plauen I auf dem fünften Platz mit 15:7 Mannschaftspunkten nach elf Runden. Dem Staffelsieger aus Madgeburg konnten wir zwar eine Niederlage beibringen, aber die Niederlagen gegen Löberitz, Reichenbrand und Aue verhinderten eine bessere Platzierung. Für die erste Mannschaft spielten in dieser Saison beginnend mit Brett 1: