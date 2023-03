Team IV zu stark für die Bezirksliga?!

von Dr. Christian Böttger

Nachdem wir in der vergangenen Saison im letzten Spiel durch ein 4:4 gegen Crimmitschau den Aufstieg in die zweite Landesklasse denkbar knapp verpasst haben, steht in diesem Jahr der Aufstieg bereits eine Runde vor dem Ende der Spielzeit fest!

Wir fuhren am 19.03. wegen mehrerer, auch kurzfristiger Absagen mit vier Ersatzspielern zum ESV Nickelhütte Aue 3 , dessen Mannschaft allerdings auch ersatzgeschwächt antrat. Am Ende des Tages hatten alle vier Ersatzspieler Siege eingefahren, während der verbliebene und aufgerückte Stamm ausnahmslos remisierte. Steffen Bandt, Rasool Bajelani, Andrè Burian und Robin Radl, denen für ihr kurzfristiges Einspringen sehr zu danken ist, machten mit ihren teilweise sehr jungen Gegnern ziemlich kurzen Prozess. Am Brett 1 einigte sich Nils Süß relativ zeitig mit seinem Gegner auf Remis und am Brett 3 brauchte Christian Böttger auch nicht viel länger, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Dagegen tobte der Kampf von Binh Karl an Brett 2 und Heike Sandner an Brett 4 fast fünf Stunden lang. Binh konnte leider im Springer-Läufer-Endspiel seinen Mehrbauern nicht zum Gewinn nutzen und Heike spielte lange Zeit mit einer Figur weniger auf dem Brett und einem Läufer auf h8, der nur zuschauen konnte, bis ihr der Ausgleich in einem turbulentem Endspiel mit verteilten Chancen gelang. So „mussten“ wir mit einem 6:2 Sieg „zufrieden“ sein.

Dadurch führen wir die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an und könnten selbst bei einer Niederlage in der letzten Runde gegen Markneukirchen nicht mehr eingeholt werden. Die Punkte für den Aufstieg nach acht Runden holten die folgenden Schachfreunde:

Nils Süß ( 4 aus 7 )

Manuel Friedel ( 4 aus 5 )

Frank Gerbeth ( 4 aus 7 )

Binh Karl ( 3,5 aus 7 )

Georg Valtin ( 1 aus 2 )

Christian Böttger ( 4 aus 6 )

Heike Sandner ( 4 aus 7 )

Tim Seyffert ( 2 aus 6 )

Steffen Bandt ( 5,5 aus 6 )

Hellmut Pecht ( 0,5 aus 1 )

Peter Paul ( 0,5 aus 1 )

Andrè Burian ( 3 aus 4 )

Rasool Bajelani ( 2 aus 3 )

Robin Radl ( 1,5 aus 2 )

Es bleibt, allen zu danken, im letzten Spiel der Saison viel Spaß zu haben und in der nächste Saison gegen stärkere Gegner auch erfolgreich zu sein.

Die Redaktion: Es erfüllt uns mit großem Stolz, dass die Truppe nach der Covid-Irrfahrt in der Vorsaison ein STATEMENT abgegeben hat – Herzlichen Glückwunsch!