Am 18.03.23 fand im Reichenbacher Rathaussaal der III. U 13 Cup in dieser Saison statt. Langsam steigen die Teilnehmerzahlen wieder etwas u. sie werden sich zwischen 40 bis 50 Kindern einpegeln, wie vor Corona. Waren es erst 2x 44 so kamen diesesmal 55 Schüler. Während die sehr große Anzahl der U 8 + U 10 Spieler schon am frühen Vormittag mit ihren drei Runden (in Vierergruppen) fertig waren, so wurde in den älteren Gruppen bis 14 00 Uhr gekämpft. In der A-Gruppe konnte mit 2 Punkten Pepe da Costa Silva/SKK gleichauf mit Thirumal Shavran/TU Dresden einen geteilten Sieg erringen. Sieger mit 3 Pkt. in der B- Gruppe war Frida Winkler/SKK und in der C- Gruppe Niklas Wiedicker/SKK. Wir hatten auch noch eine ganz junge Gruppe zu bieten, dh. 2016 u. 2015 geb. u. in dieser gewann Alisha Ali/SKK. Georgie- Amelie Jung hatte zwischen den Runden etwas Zeit und sie kreierte eine schöne Zeichnung für den SKK.

U 10 VORRUNDE SMM in Dresden am 01.04.23 – Im Vorfeld hatten wir uns Chancen ausgerechnet das Finale zu erreichen. Stammbesetzung : Theo Winkler, Hamy Wieckowicz, Luca Drechsel, Ben Grasse, Oliver Grasse u. Marie Rahmig sollten es vollbringen. Zur Betreuung war Simon Burian mit angereist, dazu die Väter von Theo u. Oliver. Leider machten uns krankheitsbedingte Ausfälle arg zu schaffen u. so schmolz unsere Ersatzliste dahin – bis es geradeso aufging. Dennoch, das 1.Spiel gegen Leipzig Lindenau wurde mit 2,5:1,5 gewonnen. Spiel zwei und drei gegen Dresden Leuben + Dresden Strießen ging jeweils mit 1,5:2,5 verloren. Somit wurde es der 3.Platz in der Vorrunde u. die Endrunde somit denkbar knapp verfehlt. Ein besonderes Ergebnis erzielte mit 2,5/3 Pkt. am 1.Brett Theo Winkler. So, nun kommt am 11.-15.April die SEM in Sebnitz!