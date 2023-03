SK König Plauen VI

von Mario Dreise

Am 19.03.2023, pünktlich 09 Uhr gab der Mannschaftsleiter des SK König VI die Bretter frei, wünschte spannende Spiele und dem besseren den Sieg. Bei uns zu Gast war der TSV Lichtentanne SAbt 1.

Auf Seiten der Lichtentanner kamen über die ganze Saison leider nur 7 Spieler zum Einsatz.

An den Brettern 2,3 und 4 stellte Lichtentanne keinen Spieler. So blieben Sebastian, Pepe und Mario spielfrei und bekamen die Punkte ohne einen einzigen Zug zu tätigen. Nun lag es an unseren verbliebenen 5 Königinnen und Königen etwas Zählbares herauszuholen. Gewarnt war der ML allemal. In Runde 6 kam VfB Adorf 1, bei gleicher Konstellation, nicht über ein 4:4 hinaus.

Als erstes nahm Antonius, am 5. Brett spielend, das 2. Remis Angebot von Lajos dankend an. Kurz darauf einigten sich Peter und Jörg, am Spitzenbrett, ebenfalls auf eine Punkteteilung. Wir brauchten also noch ein halbes Pünktchen für den 3. Sieg in dieser Saison. Aliya hatte gegen Gerd den erwarteten schweren Stand und verlor nach beherztem Kampf ihre Partie. Das für mich spannendste Spiel fand am 8. Brett statt, wo sich Bashar und Andreas gegenüber saßen. Bashar baute ordentlich Druck auf dem Königsflügel auf. Fand aber nicht den finalen Zug, um das Abwehrbollwerk seines Gegners aufzulösen. Andreas kam mehr und mehr aus seiner stabilen Deckung, gewann die Oberhand und somit auch das Spiel. Schade. Ich denke, ein Remis wäre möglich gewesen.

Und jetzt kommt der Knaller(!), Frida lässt für Nicolas wenige Möglichkeiten des Durchbruches zu und verteidigt die wichtigen Felder auf dem Brett. Das Angebot zur Punkteteilung war die Folge und somit erringt Frida ihren ersten halben Punkt in dieser Saison. Herzlichen Glückwunsch. Ganz, ganz stark. 👍😉

Fazit: Frida, Antonius und Peter sichern uns den 3. Sieg in der laufenden Saison und wir festigen Tabellenplatz 8 mit Tuchfühlung zum Mittelfeld.

Analysiert eure Partien, macht weiter so und bleibt am Ball. Ich bin stolz auf euch.