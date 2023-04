Saisonabschluss der Zweiten

Vor der Abschlussrunde hatte unsere zweite Mannschaft noch theoretische Aufstiegschancen – ein Sieg gegen die Mannschaft aus Taucha war dafür Pflicht, alles andere hatten wir nicht mehr in der eigenen Hand.

Kurz nach 9 Uhr hatten erst drei Spieler den Weg aus dem Leipziger Umland nach Plauen geschafft. Der überraschend zum 45. Mal stattfindende Leipzig Marathon hatte die Anreise beim zweiten Teil der Mannschaft verzögert. Kurz vor halb zehn öffnete sich die Tür erneut und zwei weitere Spieler der TSG Taucha trafen ein. Die Nachfrage nach dem dritten Auto, welches die noch fehlenden drei Spieler brachte, führte direkt zur nächsten Enttäuschung. Erik (Br. 1), Timur (Br. 2) und Florian (Br. 4) blieben also spielfrei – welch passender Abschluss der Saison. Der Mannschaftskampf wurde danach nicht spannend, Mathias (Br. 5) und Tobi (Br. 8) einigten sich im frühen Mittelspiel mit ihren Gegnern, Niklas (Br. 7) konnte gewinnen, womit der Sieg kurz vor dem Mittagessen schon feststand. Etwas später konnte Toni (Br. 3) mit seinem Remis den Endstand noch auf 5,5:2,5 erhöhen.

Da Wilkau-Haßlau und Turm Leipzig ihre Abschlussrunde ebenfalls gewinnen konnten, liegen wir mit 13:5 Mannschaftspunkten auf dem dritten Platz. Wir gratulieren Turm Leipzig zum Aufstieg in die Sachsenliga.

Insgesamt eine merkwürdige Saison, es gab häufig freie Bretter, das Auswärtsspiel im Vogtland scheint für viele Mannschaften in der Liga eine große Hürde darzustellen, da fährt man lieber in den Urlaub, zum Turnier an den Tegernsee oder ins Büro – aber daran können wir nichts ändern. Insbesondere das Unentschieden gegen Stollberg (Platz 10) und die Niederlage gegen die Roten Rüben (Platz 6) verhinderten den Aufstieg in dieser Saison. Hervorzuheben sind die soliden Ergebnisse von Timur (2,5 aus 6 + zwei kampflos) und Florian (4 aus 7 + zwei kampflos), welche als Debütanten direkt unser Oberhaus stabilisierten.

Die Einzelergebnisse nach Brettreihenfolge: