Bundesfinale der WK III. Jungen + Mädchen in Kassel

Timur u. Maxim Melestean, Kyrillus u. Antonius Akladius starteten mit Gunter Sandner vom 11.-14.05.23 nach Kassel zum Bundesfinale Schulschach als Team des Diesterweggymnasium Plauen (5.-8.Kl.). Schon einmal hatte man sich über das Landesfinale qualifiziert, doch dann kam Corona und insofern ist es ein nachholen der damaligen Qualifikation. Als Nr. 4 der Setzrangliste gab es durchaus Hoffnungen ganz weit vorn mitzuspielen u. vielleicht auch dort zu landen. Die Bedenkzeit von 50 min + Bonus sollte dies möglich machen. Dies gelang durchaus, die Jungs waren ständig in der Spitzengruppe u. das Quartett lies aber gegen eine etwas schwächere Mannschaft aus Rothenburg einen Punkt liegen. Das letzte Spiel konnte noch gewonnen werden aber die Verfolger punkteten auch u. so reichten die 9:5 Pkt. für den 5.Platz, fast wieder unser Startplatz. An der Spitze zog ein Gymnasium aus Bonn seine Kreise = 12:2 Pkt. . Timur u. Maxim erzielten jeweils 5,5 Pkt. Kyrillus 3,5 u. Antonius 1,5 Pkt. . Am Ende war es eine ordentliche Herausforderung für unser Schulteam u. sie haben ihre Sache gut gemacht, die Medaille lag in Reichweite, dennoch ein wertvolle Erfahrung.

Timur, Antonius, Maxim und Kyrillus (von links nach rechts)

Am 14.05. war dann Mittag die Abreise …

… und unsere Mädchen vom Lessinggymnasium Plauen reisten am gleichen Tag Abends an. Hier sogleich einen großen Dank an Anne da Costa Silva die mir ihren Kleinbus zur Verfügung stellte, Danke! Die Mädchen: Helene Martin, Frida Winkler, Aliya Ploß, Hamy Wiecowicz u. Jette Schmidt starteten als Nr. 8 der Setzliste. Hier war die Spanne der teilnehmenden Teams von der 5. bis 12. Klasse gegeben. Wieder einmal, wie schon so oft, waren wir das jüngste Team (5./ 6.Klasse) u. wollten uns in dem Teilnehmerfeld von 19 Teams behaupten. Dies gelang tatsächlich mit dem 6.Platz bis zur 5. Runde sehr gut. Doch dann folgte eine unnötige Niederlage´, dann war es Platz 9. Da war die Spannung etwas heraus, eine Niederlage folgte u. am Ende war es der 12.Platz! Im Vorfeld hatte ich allen Mädchen und Eltern geschrieben, das unsere Platzierung zwischen 6.- 12. Platz liegen könnte. Helene am 1. Brett erzielte solide 2,5/7 Pkt. gegen ihre durchweg ältere Gegnerschaft. Diese konnte auch schonmal mit einer 1950 o. 1700 DWZ aufwarten. Frida u. Aliya können mit ihren jeweils mit 4/7 Pkt. zufrieden sein. Hamy + Jette erreichte jeweils 1,5/7 Pkt. . Für die Mädchen war es eine echte Herausforderung gegen die „Älteren“ zu bestehen u. dort wo es gelang waren sie mächtig Stolz.

Jette, Aliya, Frida, Ha My und Helene (von hinten nach vorne)

Das alle diese zahlreichen Meisterschaften überhaupt möglich wurden, liegt an dem Leipziger Duo Harald Niesch und Michael Nagel Schulschachverantwortliche im Land Sachsen. Michael hatte erst die GS M in Bad Hersfeld geleitet und zog dann gleich für eine Woche nach Kassel weiter. Also auch hier ein riesiges Dankeschön an ihr Engagement für die zweite Säule das Nachwuchsschach, dem Schulschach.