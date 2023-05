Bundesfinale der weibl. Grundschulteams in Bad Hersfeld

Am 05.-07.Mai reisten unsere Mädchen zum Bundesfinale nach Bad Hersfeld. Zuvor hatten Havy Wieckowicz, Iman Ploß, Anni Winkler, Marie Rahmig u. Meryem Naz Ökzus das Landesfinale mit 10:0 gewonnen. Gut gerüstet fuhr man zum Finale, Florian Elstner als schachl. Betreuer mit dabei. Mit von der Partie war die Schulleiterin Undine Schneider + Anni Winkler. Die Wertzahlen deuteten auf einen Platz weit oben hin. Am Ende wurde es der 5.Rang, Gratulation. Ein 2:2 in der letzten Runde verhinderte den Bronzerang, nur ein Sieg hätte ihn garantiert. Dennoch eine gute Leistung, denn mit 5/6 Punkten zählte Havy u, Anni zum Besten Oberhaus des Turniers. Meryem kam auf 1,5/6 Pkt. u. Marie auf 3/6, hier liegen unsere Reserven. Dem Team steht ein Umbruch bevor, denn Havy u. Marie wechseln ans Gymnasium und nachdrängende Kinder müßen sich bewähren. Dank an Fam. Winkler, Neuman und der Schulleiterin – Frau Schneider für die Organisation, Transport, Betreuung, Sponsorensuche usw. !