25. Open der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien

Im Rahmen der Euroregionalen Schachwoche lud der SC 1994 Oberland nach Leutersdorf zum Turnier ein. Knapp über 40 Schachfreunde folgten der Einladung, darunter mit Richard Melitzki (Startplatz 10) auch ein König aus Plauen.

Nach einer Auftaktniederlage gegen Startnummer 4, Christian Aepfler (TWZ 2125) fand Richard mit drei Siegen ins Turnier. Einem Remis gegen Pieter Leipert (TWZ 1959) folgte ein Sieg gegen Matthias Philipp (TWZ 2196). Mit 4,5 aus 6 ging es in der Schlussrunde gegen den Dresdner Diego Pascual (TWZ 2063). Trotz Niederlage in dieser letzten Partie des Turniers, konnte Richard eine DWZ-Performance von über 2050 erreichen und 37 DWZ-Punkte ins Vogtland entführen. Herzlichen Glückwunsch und weiter so!