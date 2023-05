DEM 2023 in Willingen

Am Pfingstsonntag startete die diesjährige DEM in ALLEN Altersklassen. Der SK König Plauen konnte mit vier Kindern anreisen, die sich in verschiedenen AK qualifiziert hatten. Die zwei Auftaktrunden gestern verliefen recht ordentlich: Maxim Melestean, Startnummer 39 von 48 Teilnehmern konnte gegen stärkere Gegnerschaft 0,5/2 erzielen. In seiner Ak gibt es auch schonmal einen Spieler mit 2285 u. 18 Spieler über 2000. Havy Wieckowicz Startnr. 24 von 42 Teiln. verlor ihr Auftaktspiel, um dann in der 2.Rd. zu gewinnen. Frida hatte die Einladung des DSJ als 1. offizielle Nachrückerin, falls ein Mädchen der U 12w ausfält, deren Platz einzunehmen. Dazu kam es nicht u. sie spielt jetzt im dortigen off. Turnier C mit der Startnr. 28/99. Bei ihr stehen 1,5 Pkt. zu Buche. Die U8w von Anni Winkler Turnier startet versetzt u. beginnt etwas später. Die Anreise erfolge etwas kompliziert in kollegaler Weise von Chemnitz durch Familie Fink u. von Zwickau, durch Familie Stiehler die unser Kinder + Anja Winkler (die alles vorher organisiert hatte) mitnahmen – Recht vielen Dank! Die Meisterschaft geht noch bis nächsten Sonnabend u. man findet diese unter DEM Willingen 2023 im Netz.