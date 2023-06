25.Berufungsveranstaltung- „Team Vogtland 2023“ & Top Talentestützpunkt

Endlich, nach 2 Jahren Abstinenz durch Corona konnte diese Veranstaltung wieder stattfinden. Gastgeber u. Sponsor war die Goldbeck Ost GmbH in Treuen. Zugegen ware ca. 35 Sportler, Landrat, Landessportbund, Vertreter der Stadt Plauen, Trainer usw. . Für die Sportart Schach wurde Timur Melestean ausgezeichnet der dieses Spieljahr sehr gute Ergebnisse erreicht hat. Die Feier hatte ein anspruchsvolles 90 minütiges Program zu bieten. Als letztes wurden die TSP, ausgehend von einem Ranking, ausgezeichnet, wobei es hier 3 Kategorien gab. Wir belegten in der Kategorie C (Exoten) den 2. Platz (1. wurde hier der Reitsport), desweiteren gab es noch die Auszeichnung für die Winter- u. Sommersportarten. Stellvertretend für alle Kinder unseres TSP konnte Antonius Akladius, Frida Winkler u. Anni Winkler die Auszeichnung Stolz entgegen nehmen, sozusagen als Ansporn für die kommenden Jahre. Zum Abschluß gab es noch ein oppulentes Buffet und die Jugendlichen liesen sich nicht 2x bitten. Einen großen Dank auch an Kathrin Hager u. Simone Schurig, die diesen Höhepunkt vorbereiteten u. durchführten!