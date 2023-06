DJEM 2023 erfolgreich beendet

Am gestrigen Samstag wurden die letzten Runden der diesjährigen deutschen Jugendeinzelmeisterschaft ausgespielt.

In der C-Gruppe der offen Meisterschaft (ODJEM C) erreichte Frida Winkler 5,5 aus 9 und konnte sich von Startplatz 28 auf Rang 17 in der Abschlusstabelle verbessern. Weiterhin wurde Frida als beste Teilnehmerin im Turnier ausgezeichnet!

Anni Winkler hatte in der Schlussrunde mit einem Sieg noch die Chance auf den zweiten Platz in der eng umkämpften U8w. Obwohl ihr der benötigte Sieg in der Schlussrunde verwehrt blieb, konnte Anni mit 4,5 aus 7 ein gutes Ergebnis erspielen und über das gesamte Turnier an der Spitze ihrer Altersklasse mitspielen.

In der U10w hatte Bui Havy Wieckowicz mit Startplatz 24 den erwartet schweren Stand im Turnier. Nichtsdestotrotz kämpfte sie sich ins Turnier, schlug nach Niederlagen zurück und erreichte mit drei Siegen und drei Remis insgesamt 4,5 aus 11.

Bei den Jungs der Altersklasse U14 hatte Maxim Melestean mit Startrang 39 von 48 ebenfalls starke Gegnerschaft im Turnier, darunter bereits drei Fidemeister. Nach einem sehr guten Start mit 2 aus 4 gegen durchweg stärkere Gegnerschaft gab es in der zweiten Turnierhälfte drei Niederlagen. Dadurch lies sich Maxim jedoch nicht demotivieren und gewann die beiden letzten Runden. In der Abschlusstabelle Rang 32 mit 4 aus 9.

Alle unsere teilnehmenden Jugendtalente konnten Erfolge feiern und viel Erfahrung sammeln bei ihrer Teilnahme in Willingen. Anja Winkler unterstützte als Betreuerin vor Ort und übernahm die Organisation – ohne ihren Einsatz wären die Erfolge nicht möglich gewesen, wofür wir ihr danken. Weiterhin geht unser Dank an die Trainer der sächsischen Schachjugend, welche die schachliche Vor- und Nachbereitung der sächsischen Delegation leiteten.