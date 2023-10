Team III vs Team II

Aus Sicht der Zweiten

Die Strafe der Zweiten für den verpassten Aufstieg und die Belohnung der Dritten für den erreichten Klassenerhalt liegt – na (?) – im erneuten Aufeinandertreffen in Runde 1. Als nominell besseres Team kann man da nur verlieren und umgekehrt.

Unsere zweite Mannschaft, also wir, traten dabei nahezu in Bestbesetzung auf, musste nur Lion kurzfristig ersetzt werden. Auf Seiten der Dritten, fehlten einige Stammkräfte, so dass die Favoritenbürde noch schwerer auf unseren Schultern lastete.

Es entwickelte sich ein harter Kampf, der erst am Ende doch recht deutlich zu Gunsten des Favoriten entschieden wurde. Die Weichen frühzeitig auf Sieg durfte der Autor selbst an Brett 5 stellen. Einen scheinbar normalen Entwicklungszug meines Gegners ausgangs der Eröffnung konnte ich taktisch kontern. In den entstehenden Verwicklungen gelang es meinen Gegner nicht, die zäheste Verteidigung zu finden, so dass ich mit 2 Mehrbauern in ein Endspiel völliger Dominanz abwickeln konnte. Kurz vor der Zeitkontrolle einigten sich Timur und Marco an Brett 1 auf Remis und auch Florian stellte an Brett 3 seine Gewinnbestrebungen, auf immer dünner werdenden Eis, ein. Im Gegenzug wurde Toni an Brett 4 für seine masochistische Eröffnungsbehandlung bestraft. Als mein Gegner kurz vor der Zeitkontrolle in aussichtloser Stellung die Zeit überschritt stand es also 2:2.

Zwar gewann Christof an Brett 6 zunehmend die Oberhand und auch Niklas an Brett 2 schien seinen jungen Gegner langsam zu erwürgen, doch schwebten über den letzten beiden Brettern aus unserer Sicht noch dunkle Wolken. Erst als Tobi an Brett 8 sich heraus gemogelt hatte und aus der Position der Stärke in eine dreimalige Zugwiederholung schlittern konnte, schienen die Weichen auf Sieg gestellt. Da weder Christof an 6 noch Niklas an 2 in der Folge wackelten, stand der Mannschaftssieg fest. Christians Sieg an Brett 7 war das Sahnehäubchen für unser Team an diesem Tag.

Quelle Screenshot – Schachverband Sachen

Die noch wenig aussagekräftige Tabelle findet sich hier.