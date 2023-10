Team III – Ganz klar auf Kurs

Wie im Vorjahr hieß der Gegner zur 2. Runde SC Rote Rüben Leipzig mit der nicht ganz so positiven Erinnerung, gegen 7 Leipziger eine knappe Niederlage hinnehmen zu müssen. 3½:4½ lautete damals das Endergebnis. Zudem mussten wir auch im zweiten Match der Saison wieder auf unseren Punktegaranten Richard Melitzki verzichten. Dafür war Illia wieder mit an Bord, auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, wenn es um den Klassenerhalt geht.

Es gestaltete sich ein ziemlich zähes Match, und es dauerte einige Zeit, bis die erste Resultate in den Spielberichtsbogen eingetragen werden konnten. Marco Schaarschmidt und Michael Fuß remisierten, nachdem sie ihren Gegnern mit grundsolider Partieführung den Zahn gezogen hatten. Am dritten Brett (Pivtorak – Borchert) war es dann schon ziemlich spektakulär. Zwar mit einer Qualität im Hintertreffen, nutzte Illia die unrochierte Königsstellung seines Gegners, um dort anzufangen, wo er in der Vorsaison aufgehört hat: Sieg für Illia! Wie man mit 1. d4 solche Stellungen auf’s Brett bekommt ist schon rätselhaft, vielleicht probiere ich demnächst auch mal am Anfang was anderes😁. Trotz der Tatsache, dass Maxim Melesteans mutiges Figurenopfer nicht den gewünschten Erfolg brachte, sorgte ein Blick auf die anderen Bretter für eine euphorische Stimmung. Nachdem Mario Tunger in einer regelrechten Verteidigungsschlacht alle Gewinnversuche des Gegners abwehren konnte, war es am Ende ein Leichtes, mit einer Mehrfigur einen vollen Zähler dem Mannschaftskonto beizusteuern. Daniel Helmrich musste sich trotz äußerst interessanter Spielführung ein Dauerschach gefallen lassen. Letztendlich duellierten sich Kyrillus Akladius und Jochen Bandt darum, wer den Matchpunkt einfahren durfte. In diesem Wettkampf triumphierte der Jüngere mit seinem ersten Sieg in dieser Spielklasse. Letztendlich konnte man im Spielbericht von einem soliden 5½:2½-Sieg lesen. Damit ist es uns erstmals seit dem Aufstieg in die 1. Landesklasse gelungen, die ominöse 50%-Hürde zu knacken, sowohl bei den Mannschafts- als auch bei den Brettpunkten – TOLL !!! Aber auch bei soviel Euphorie gilt jetzt schon unsere gesamte Aufmerksamkeit unserem nächsten Gegner: Glauchauer SC 1873. Das wird auf jeden Fall schon ein richtungsweisender Kampf …