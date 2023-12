Team 6 … was bisher geschah

von Mario Dreise

1. Spieltag

Whitewash ? – Niemals !

Zur ersten Runde, am 24.09.2023, hatte der SK König VI den SV Markneukirchen II zu Gast in unserem Spiellokal in der GS Karl-Marx. Es wurde ein Gemetzel und unsere Mannschaft wurde einfach überrollt. Peter am ersten Brett trennte sich von Burkhard mit einer Punkteteilung. Alle anderen Partien gingen leider verloren. Eine sehr spannende Partie lieferten sich am Brett zwei Toni und Robin. Wobei Toni am Ende, mit einem Qualitätsvorteil, die Oberhand behielt.

Gratulation an unsere Schachfreunde aus Markneukirchen zum Sieg und gleichzeitig Tabellenplatz 1 nach dem ersten Spieltag.

3. Spieltag

Schwerer Stand gegen VfB Adorf I

nachdem wir am 2. Spieltag frei hatten, hieß es am 12.11.2023 im Heimspiel gegen VfB Adorf I Fahrt aufzunehmen und ein paar Brettpunkte einzusammeln. Die Vorzeichen waren nicht so gut, da wir auf Robin, unser 2. Brett, leider nicht zurückgreifen konnten. Das Ergebnis war ähnlich wie in der letzten Saison. Peter und Pepe, an den Brettern 1 und 2 spielend, sicherten sich jeweils ein Remis. Bashar, Mario, Joseph, Frida, Antonius und Aliya verloren leider ihre Partien. Gratulation an Adorf zum Sieg.

4. Spieltag –

Deutliche Steigerung

Am 03.12.2023 hieß es für den SK König VI, auswärts gegen SV „Empor-West“ Zwickau zu bestehen. Letzte Saison haben wir noch relativ klar mit 2:6 verloren. Nominell um einiges stärker (235 DWZ) stellten wir uns beherzt dieser Aufgabe. Handikap auch dieses mal war, dass wir nicht alle Spieler an Bord hatten. Es sollte dennoch ein, bis zum Schluss, spannender Spielverlauf werden. Pepe, Aliya und Joseph verloren leider ihre Partien. Antonius und Frida ( vergifteter Bauer 😉) spielten jeweils Remis und hielten bis zu dem Zeitpunkt die Fahne des SK König VI hoch. Bashar lieferte ein ganz starkes Spiel ab und sicherte sich aus einer kompakten Stellung den Sieg gegen Gerd (1594 DWZ). Ganz stark…👍💪😉 Jetzt lag es an Peter und dem Mannschaftsleiter eine „kleine Überraschung“ einzufahren. Mario schaffte es leider nicht, sich einen verwertbaren Vorteil zu erspielen, während Peter sein Gegenüber auf der Grundreihe festnagelte und Alexander zur Aufgabe zwang. Am Ende steht ein 3,5:4,5 aus Sicht der Könige. Gratulation nach Zwickau zum hart erkämpften Sieg.

Fazit:

Unsere VI. ist in der Saison angekommen und hat gezeigt, was in ihr steckt. Gratulation an unsere Küken, die sich enorm weiterentwickelt haben und dem Druck auch standhalten können. Auch wenn es nicht immer zu einem Sieg oder Remis gereicht hat. Die 1. Bezirksklasse ist nach wie vor stark und mit guten und erfahrenen Spielern gespickt. Ihr seid unsre Zukunft. Kopf hoch, Krone richten und weiter geht’s. Analysiert eure Partien und bleibt am Ball (Brett).

