Team 2 und 3 im Gleichschritt

Während Team 3 beim Staffelbrocken mit Bravour bestand, hatten wir mit dem VFB Leipzig 2 eine nominell deutlich leichtere Aufgabe zu erfüllen, die wir am Ende mit etwas Mühe meisterten.

Die Helden des Tages waren neben Ersatzdebütant Nico Rühmer, der seine Sache sehr gut machte, Daniel Helmrich an Brett 7 und Florian Elstner an Brett 1. Beide musste beim Stand von 3:3 ihre besseren Stellungen so lange, möglichst risikolos, weiter spielen, bis einer von beiden gewann.

Am Ende war es Florian an Brett 1, der sein Endspiel mir Mehrqualität in der voll besetzten Red Bull-Arena verwertete und den 4,5:3;5 Endstand darstellte und das obwohl er tags zuvor noch unglücklich in Team 1 seine erste Saisonniederlage einstecken musste.

Jochens Lieblingsanblick gibt es hier.