Am Freitag, den 13.12.23 begann das Training wie üblich ging aber 16:30 Uhr nahtlos in die Weihnachtsfeier aller unserer Kinder über. Von den 2003 geboren Jugendlichen bis zu den 2018 geborenen waren alle Altersklassen und fast alle Nationen vertreten. 1000 Dank an die fleißigen Eltern, die sich mit allerhand Backwerk, Wiener und Salaten wieder selbst übertrafen.

Das Buffet ist doch noch nicht eröffnet, habt ihr etwa schon genascht? – hmhm!