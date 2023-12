Souverän zum Bezirksmeistertitel

U14 mit großem Vorsprung auf Platz 1

DWZ-Zahlen sind eben doch nicht die ganze Wahrheit, denn in der Setzliste vor Turnierbeginn fanden wir uns als Nr. 2. Wesentlich ausgeglichener präsentierte sich USG Chemnitz, die fast 100 Punkte mehr zu Buche stehen hatten. Da hatten wir „nur“ eine clevere Aufstellung, immense Kampfkraft und natürlich auch schachliches Können in die Waagschale zu werfen. Am ersten kompletten Wettkampf folgten dann auch die drei erwarteten Siege gegen Aue, den CSC Aufbau und den SV Markneukirchen. Und dann gab es da noch eine Riesenüberraschung: In der Besetzung Alhassan Al-Hrisat, Niklas Wiediker, Theo Winkler und Ben Grasse konnte unsere II. Mannschaft mit 2½:1½ gegen USG Chemnitz I gewinnen. Das war für Team I natürlich eine große Hilfe, führte man doch nun die Tabelle als alleiniger Spitzenreiter an. Am Sonntag folgte dann die Kür, einem ungefährdeten Sieg gegen USG II folgte das Duell gegen die I. Mannschaft der Chemnitzer. Garanten für das Unentschieden waren unsere Topscorer Maxim Melestean und Frida Winkler. Mit ihren Siegen sicherten sie das wichtige Unentschieden. Antonius Akladius hätte fast noch für den absoluten Matchpunkt sorgen können, verlor aber unglücklich. Den entscheidenden Punkt für den Bezirksmeistertitel holte er aber eine Runde später gegen Reichenbach doch. Eines klares 4:0 in diesem innervogtländischen Vergleich rundete das überaus gelungene Wettkampfwochenende ab. Neben den Goldmedaillen gewannen Maxim (Brett 1 6½/7) und Frida (Brett 3 7/7!!!) noch jeweils einen Preis als Brettbeste. Weiter geht es für die U14 im April, wenn wir als Vorrundengastgeber unseren Heimvorteil hoffentlich mit der Qualifikation für die Endrunde veredeln können.

Bezirksmeister U14: Maxim Melestean, Pepe Da Costa Silva, Antonius Akladius, Alhassan Al-Hrisat

Foto: Stephanie Akladius

Toll gekämpft hat auch die II. Mannschaft, ein echtes Perspektivteam. Zumeist mit jüngeren Spielern besetzt, wurden 4 Mannschaftspunkte erspielt und, wie bereits erwähnt, auch eine Superunterstützung für Team I. Herausragend natürlich Niklas Wiediker – am 2.Brett 5 Punkte sind aller Ehren wert und dürfte seine DWZ nahe an die 1300 katapultieren. Vielen Dank auch an alle Eltern für die unermüdlichen Fahrdienste und Unterstützung. Frohe Weihnachten und Guten Rutsch!