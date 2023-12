In diesen Minuten beginnen in Magdeburg die Deutschen Vereinsmeisterschaften für alle Altersklassen, von der U10_weiblich bis hin zur U20. Der selbst auferlegten organisatorischen Herausforderung der Deutschen Schachjugend folgte die unverschuldete finanzielle Konsequenz für die Vereine. Am Ende gelang dieser Kraftakt mit tatkräftiger Unterstützung vieler Eltern, vieler Spender und des Stadtsportbundes.

Jetzt hoffen wir natürlich, dass sich unsere 3 Teams im Wettkampf mit anderen Vereinen gut schlagen und jeder einzelne kleinere und größere Erfolgserlebnisse für sich selbst und für das jeweilige Team verbuchen kann. Wir sind stolz auf Euch, wünschen viel Erfolg und drücken fest die Daumen.

Hier geht es zu den Links des Turniers:

3 Teams samt Betreuerstab

Maritim



nobel, nobel …